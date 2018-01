Smršavite i očistite organizam u saradnji s Mjesecom

Iskoristite magičnu snagu Mjeseca i za samo 24 sata posta izgubite do tri kilograma. Prednost ove dijete je veliki broj šansi koje vam se otvaraju tokom godine.

Sve što ste skupili tokom praznika, a neumoljiva statistika pokazuje da su to barem tri, četiri kilograma, možete izgubiti već na početku godine. Neki će to učiniti vježbanjem, drugi kontrolišući svoju ishranu, dok će neki da se pridržavaju kalendara Mjesečeve dijete, koja daje odlične rezultate, pogotovo ako se posti za vrijeme Mladog mjeseca ili Uštapa.

Ako ste propustili dosadašnje prilike, iduću šansu Mjesec vam pruža već u srijedu, 31. januara od 14:27 sati. Dovoljno je da od tada do sljedećeg dana u isto vrijeme ništa više ne stavite u usta.

Ako vam je taj termin preblizu, sljedeća vam se šansa otvara već 7. februara u 16:55 sati. Taj je možda realniji jer počinje kasnije poslijepodne pa ne bi trebalo da bude problema da izdržite bez hrane do idućeg dana u isto vrijeme.

Ako ne uspijete, nema mjesta očaju jer Mjesec se vrlo brzo kreće i daje vam novu šansu. To je razlog zašto je mjesečeva dijeta već neko vrijeme jedna od najpopularnijih. Osim toga, vrlo je jednostavna. Temelji se na samo jednom pravilu: konzumiranje hrane zabranjeno je 24 sata od trenutka mjesečeve mjene. Zapravo, riječ je o 24-satnom postu.

Nema štete za organizam

Snaga mjesečeve gravitacione sile te količina vode koju će tijelo zadržati ključne su karakteristike ove dijete. U tom vremenu dolazi do povećanog izlučivanja tečnosti koju bi organizam inače zadržavao zbog loše i preobilne prehrane ili povećanog stresa. U samo jednom danu možete da izgubite i do 3 kilograma, a da to nimalo nije štetno za vaš organizam niti ima uticaja na vaše fizičke i intelektualne sposobnosti.

Budući da 24 sata možemo funkcionisati na postojećim rezervama, ovaj jednodnevni post ne predstavlja veći napor. Štaviše, omogućavate organizmu da se odmori, što posljedično pridonosi jačanju njegovih odbrambenih sposobnosti.

Izdržati jednostavni post, posebno kada znate kakav će vam to rezultat donijeti, i to bez tableta za odvajanje tečnosti, nije nimalo teško.

Uslov za mršavljenje još je samo jedan:

- tokom dana morate popiti 2 do 4 litra vode ili nekog svježe iscijeđenog prirodnog voćnog soka, slatki čajevi, gazirani napici, alkohol i mlijeko su zabranjeni.

I još nešto: Mjesečeva dijeta nije primarno namijenjena smanjivanju suvišne težine (tjelesne mase), nego njenom održavanju i jačanju odbrambenih sposobnosti organizma. Ali, iskoristite li i desetinu šansi, izračunajte koliko je to kilograma manje, a posve bezbolno.

Padajući Mjesec

Šta se događa s nama: Nakon perioda punog Mjeseca započinje najaktivniji period. Tijelo je u najboljoj formi.

Uticaj Mjeseca: Dobra vijest i za sve koji bi da još smršave - kako vam se bude smanjivala želja za slatkim i masnim, prekomjerna težina topiće se gotovo sama od sebe. Možete, dakle, nastaviti s dijetom prema želji, svaka će biti uspješna. Preporučljiv je odlazak u saunu kako biste iz tijela izbacili otrove, što će ojačati vaš imunitet.

Kako iskoristiti uticaj: Već dugo želite da naučite da ronite ili vozite rolere? Samo naprijed, ovo je vrijeme kad će vam sve ići od ruke, kad ćete uspješno ukloniti svaku prepreku. Vrijedi to i za vaš profesionalni život. Dogovorite važne sastanke, vaši argumenti će biti uvjerljivi. A svom tijelu pružite intenzivnu njegu. Masaže, tuširanja naizmjeninčno toplom i hladnom vodom te kreme sada će biti izuzetno efikasne u borbi protiv celulita.

Mlađak - Mladi Mjesec

Šta se događa s nama: Impulsi Mlađaka djeluju osvježavajuće i puni ste optimizma.

Uticaj Mjeseca: Baš kako se na svom 28-dnevnom putovanju Mjesec malo sakrije, i vi bi u ovom periodu trebali malo da se primirite i usredotočite na sebe i svoje planove.

Kako iskoristiti uticaj: Sada je vrijeme za opuštanje kod kuće i rješavanje poroka. Jedan dan namijenite čišćenju i detoksikaciji organizma, što ćete podržati voćnim danom. Jedite ananas, jabuke i mango te pijte mnogo zelenog čaja koji će pomoći organizmu u razgradnji otrova i otpadnih tvari. Pomaže i masaža refleksnih zona na stopalu.

Rastući Mjesec

Šta se događa s nama: Kako Mjesec raste, tako raste i naša spremnost. Na žalost, postajemo "halapljivi" i za slatkiše, što će se odmah primjetiti na trbuhu i bokovima.

Uticaj Mjeseca: Sve što sada uzimate ima okrepljujući i obnavljajući učinak te vas motiviše i daje vam novu snagu.

Kako iskoristiti uticaj: Hranite se niskokalorično, konzumirajte mnogo vitamina i minerala. Voća i povrća možete jesti koliko želite. Sada, naime, vaše tijelo bolje iskorištava vitalne tvari. I vaša koža vapi da je nahranite. Kreme i masaže aromatičnim uljima pobrinuće se za dubinsko opuštanje.

Pun Mjesec - Uštap

Šta se događa s nama: Sada gotovo svako osjeća snagu Mjeseca. Jedni ne mogu da spavaju, drugi su agresivni, treći potišteni.

Uticaj Mjeseca: Vrijeme snažnih osjećaja trebalo bi da iskoristite da porazgovarate o svemu što vas opterećuje.

Kako iskoristiti uticaj: Vaša nemirna duša treba opuštanje. Idealne su kupke i masaže.

Kalendar mjesečevih mjena

Ukoliko želite da smanjite težinu i/li očistiti organizam u saradnji s Mjesecom, potreban vam je njegov vozni red ili, bolje rečeno, raspored kretanja koji vam donosimo za cijelu godinu. Uzeli smo u obzir i pomijeranje sata, tako da ništa ne morate računati niti prilagođavati. Kalendar svakako sačuvajte (izrađen je prema NASA tablici mjesečevih mjena za ovu godinu).

PADAJUĆI MJESEC:

7. 2. u 16:55

9. 3. u 12:22

8. 4. u 9:21

8. 5. u 4:11

6. 6. u 20:34

6. 7. u 9:52

4. 8. u 20:19

3. 9. u 4:39

2. 10. u 11:47

31. 10. u 17:42

30. 11. u 1:21

29. 12. u 10:36

MLADI MJESEC:

15. 2. u 22:06

17. 3. u 14:14

16. 4. u 3:59

15. 5. u 13:49

13. 6. u 21:45

13. 7. u 4:49

11. 8. u 11:59

9. 9. u 20:02

9. 10. u 5:47

7. 11. u 17:02

7. 12. u 8:21

RASTUĆI MJESEC:

23. 2. u 9:09

24. 3. u 16:35

22. 4. u 23:46

22. 5. u 5:50

20. 6. u 12:52

19. 7. u 21:53

18. 8. u 9:49

17. 9. u 1:16

16. 10. u 20:02

15. 11. u 15:54

15. 12. u 12:49

UŠTAP:

31. 1. u 14:27

2. 3. u 1:52

31. 3. u 14:37

30. 4. u 2:59

29. 5. u 16:20

28. 6. u 6:54

27. 7. u 22:22

26. 8. u 13:58

25. 9. u 4:54

24. 10. u 18:47

23. 11. u 6:41

22. 12. u 18:50

(Zivim.hr)