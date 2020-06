Sok od celera, prirodni čistač organizma

Redovni treninzi i zdrava ishrana, kombinacija su koja će vašem tijelu i duhu dati višak energije i pomoći vam da se veoma uspješno izborite sa viškom kilograma.

Da bi do efikasnog gubljenja kilograma došlo, mora se pokrenuti metabolizam, a to vam neće prijati samo na fizičkom aspektu, već ćete se zaista bolje osjećati u svojoj koži.

A kada je buđenje i pokretanje metabolizma u pitanju, najefikasniji su zdravi napici, kojima bi trebalo da započnemo svaki dan, kako bismo se osjećali zdravo, energično i poletno.

Ako vam do sada nije bilo jasno zašto je sok od celera, doslovno postao najpopularniji napitak i to preko noći, odgovor se krije u tome što on zaista vaš metabolizam stavlja u pogon.

Celer je veoma zdrav, obiluje vitaminom A, C, B i E, pa predstavlja pravi prirodni čistač organizma i ima nevjerovatno diuretsko dejstvo.

Uz to, odličan je saveznik u borbi protiv bakterijskih infekcija.

Vlakna i voda, koji su sastavni dio soka od celera, podstiču izbacivanje toksina iz tijela izbacivanjem tečnosti, pa se na taj način naš organizam čisti i oslobađa od štetnih materija.

Kako da napravite sok?

Odvojite liske celera, a korijen isijecite na nekoliko komada. Komade celera stavite u blender i dodajte malo vode. Ako ne možete da se naviknete na čist sok od celera, uvijek možete dodati malo limuna, đumbira, krastavca, pa čak i kašičicu meda.

Preporučujemo da ovaj sok pijete nekoliko puta u toku dana i da ga obavezno uvrstite u dio svoje jutarnje rutine.

Ne zaboravite da flašicu ovog soka uvijek imate sa sobom u torbi, kako bi vam bio prva pomoć u trenucima kada ostanete bez energije.

(Ljepota&Zdravlje)