Sok od čuvarkuće i meda: Za šta je sve dobar?

Čudesna biljka čuvarkuća djelotvorna je za razne kožne probleme pri spoljašnjoj upotrebi, ali vrlo je efikasna i kada se jede.

Osim što je dobra za imunitet, njeni svježe zdrobljeni listovi ili svježe iscijeđen sok blagotvorno djeluju na bradavice, čireve, rane i opekotine, kurje oči, sunčeve pjege, kao i na bolna mjesta nastala od gihta ili uboda insekta.

Evo šta se događa ako čuvarkuću umjesto obloga pojedemo:

Pokazalo se da je čuvarkuća naročito djelotvorna ako se kombinuje s medom, i to za jačanje imuniteta, protiv cista, lošeg varenja, a posebno je dobra protiv zatvora.

Isjeckajte 300 g svježih listova čuvarkuće i pomiješajte sa 500 g meda, stavite u teglu, poklopite, zamotajte u foliju i držite u frižideru.

Svako jutro pola sata prije doručka i kafe uzmite jednu kašiku, a preporučuje se i da pola sata nakon ovog eliksira ne jedete i ne pijete ništa.

Ova sjajna mješavina podstiče i izbacivanje otrova iz organizma.

Kao i kod svih alternativnih lijekova, i ovde se treba prije konzumiranja konsultovati s ljekarom.

Uzgoj čuvarkuće

Čuvarkuću je lako uzgojiti iz njenih podanaka. To je vrlo otporna biljka koja se može uzgajati u teglama ili na otvorenom. Dostupna je u različitim bojama, a naraste do dvadesetak centimetara. Gdje god da je posadite nećete pogriješiti. Imaćete lijep ukras, a uz to i lijek nadohvat ruke.

Zanimljivo je da čuvarkuća djeluje i nakon zamrzavanja. To je logična posljedica njene visoke tolerancije na hladnoću i sposobnosti preživljavanja u zimskim uslovima.

Bere se od marta do oktobra, a ako je u tegli onda i tokom čitave godine. Trudnice i dojilje trebaju izbegavati čuvarkuću, piše Agrosavjet.

