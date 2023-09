Sok od vrlo popularnog voća može vam nauditi

Katkada i najbenigniji izgled može sakriti potencijalne opasnosti, evo recimo uzmite za primjer sok od grejpa u kojem možda uživate uz jutarnji obrok. Za većinu ljudi je ukusna, relativno zdrava i puna vitamina i minerala.

Međutim, pomiješajte ga s pogrešnim lijekom i grejp je potencijalno smrtonosan. Sve veći broj istraživanja pokazao je da dva člana klase hemijskih spojeva zvanih furanokumarini koji se nalaze u visokim koncentracijama u grejpu mogu smanjiti ili povećati unos određenih lijekova. To rezultira opasno niskim – ili, što je češći slučaj, opasno visokim - nivoima tih lijekova u sistemu. Dva furanokumarina u interakciji s lijekovima nisu samo u grejpu. Spoj bergamotin takođe se može pronaći u pomelu i bergamot narandži, a dihidroksibergamotin u pomelu i seviljskoj narandži, od kojih se potonja često koristi za izradu marmelade.

Kako je objasnio farmakolog Šieve Mei Huang iz FDA, "sok omogućuje da više lijeka uđe u krv... Kada ima previše lijeka u krvi, možete imati više nuspojava." Evo kako to radi.

Vaše tijelo proizvodi enzim koji se zove citokrom P450 3A4 (ili CYP3A4), uglavnom u jetri i tankom crijevu. Ovaj enzim pomaže vašem tijelu da razgradi male strane molekule, poput toksina ili lijekova, tako da ih možete isprati. Ima ključnu ulogu u metabolizmu mnogih lijekova, prenosi "Science Alert".

Dramatični simptomi

Furanokumarini ometaju sposobnost vašeg tijela da proizvodi ili učinkovito koristi CYP3A4 (i druge članove porodice enzima citokroma P450). Samo jedna čaša soka od grejpa može uticati na CYP3A4, a opetovana konzumacija smanjuje aktivnost jetre CYP3A4. To zauzvrat ometa sposobnost vašeg tijela da metabolizuje određene oralne lijekove. Veća količina lijeka ulazi u vašu krv i ostaje duže u vašem tijelu, stvarajući učinak predoziranja čak i kada ste uzeli pravu dozu. A vrste lijekova koji su uključeni su široki, od lijekova za holesterol i krvni pritisak, do lijekova protiv raka, do lijekova protiv anksioznosti.

Rezultati toga mogu biti prilično dramatični. Ubrzani otkucaji srca, razgradnja mišićnog tkiva, toksičnost koštane srži, otežano disanje, gastrointestinalno krvarenje i zatajenje bubrega komplikacije su nekih lijekova na koje utiču furanokumarini. A u ekstremnim, ali takođe naizgled rijetkim slučajevima, te interakcije mogu biti kobne. Uz neke lijekove grejp može imati suprotan učinak. Uz feksofenadin, antihistaminik, konzumacija grejpa smanjuje učinkovitost lijeka. Iako potencijalne nuspojave nisu tako ozbiljne, svakako nije idealno odjednom ustanoviti da vaš lijek protiv alergije nije toliko učinkovit koliko bi trebao biti.

Ako uzimate važne lijekove, ne morate nužno izbjegavati grejp, ali pitajte svog ljekara trebate li biti svjesni bilo kakvih mogućih interakcija i svakako pročitajte sve informacije koje ste dobili uz lijek, prenosi "Klik.hr". A možda samo trebate čašu vode da je isperete.