Šolja puna zdravlja: Snižava holesterol i štiti od malignih bolesti

Antioksidanti smanjuju štetu nanijetu ćelijama procesom oksidacije. Jednostavno se priprema od svježih i osušenih listova bijelog ili crnog duda, dok su njegove zdravstvene blagodeti nevjerovatne.

Dud je porijeklom iz regija tople i suptropske klime kao što sau Amerika, Kina, Japan i Centralna Azija. List duda sadrži čak 18 esencijalnih aminokiselina, vitamine i minerale poput kalcijuma, kalijuma, natrijuma, magnezijuma i gvožđa

Kako napraviti čaj od lista duda?

U čajnik stavite nekoliko svežih listova duda ili kašiku suvog lišća ove biljke. Dodajte dvije šolje ključale vode u njega, pa mješajte tri do pet minuta. Procedite lišće pomoću cediljke, pa dodajte šećer ili med za bolji ukus ovog čaja.

Blagodeti dudovog čaja

Utvrđene su nevjerovatne zdravstvene koristi koje ima čaj od dudovog lista.

Zbog visokog sadržaja antioksidanata, fitonutrijenata, vitamina A i C, redovnok ispijanje ovog čaja može da vas zaštiti od razvoja malignih bolesti. Antioksidanti smanjuju štetu nanetu ćelijama procesom oksidacije koji se javlja u ljudskom organizmu.

Osim toga, čaj od lista duda pomaže u snižavanju holesterola i triglicerida, a sposoban je i da spreči razvoj dijabetesa tipa 2, jer ima moć da onemogući ulazak viška šećera u krvotok.

Prema tradicionalnoj kineskoj medicini, ovaj napitak se od davnina koristi u uklanjanju simptoma prehlade poput povišene temperature, groznice, upale grla, kašlja i crvenih ili bolnih očiju.

Neke studije pokazale su da se svakodnevnom konzumacijom čaja od dudovog lista može sprečiti razvoj kamenja u bubrezima, pa se on dodaje kao pridružena terapija lijekovima za bubrežne bolesti.Dud je, inače, prepun vitamina C i antioksidanasa, koji pružaju ljudskom imunitetu moćnu odbranu od infekcija i bolesti. Samo jedna šolja bijelog ili crnog duda skoro da pokriva dnevne potrebe za vitamin C.

