Spavanje s čarapama: Otkrijte kako utiče na zdravlje

​Oko pitanja spavanja s čarapa dijelimo se na one koji to ne podnose i na "tim čarape", ljude koji čak i u najtoplijim ljetnim noćima spavaju u čarapama. Ali, ko je u pravu? Je li za dobar san bolje ostaviti čarape ili ih skinuti? Sprovedeno je nekoliko istraživanja koja su se bavila upravo ovim pitanjem i rezultati su uglavnom slični.

Otkrile smo pet iznenađujućih činjenica vezanih za spavanje u čarapama. Dakle, evo kako ova navika utiče na naše tijelo i naše zdravlje - i to naročito žena:

Lakše ćeš zaspati

Vjerovala ili ne, budeš li nosila čarape u krevetu lakše ćeš zaspati. I ne samo to - bolje ćeš spavati. Ovo je naročito bitno za osobe koje se noću često bude i imaju "lagan san". Da je dobro spavati u čarapama dokazuje američko istraživanje čiji rezultati pokazuju da osobe koje nose čarape spavaju u prosjeku pola sata duže te im je potrebno oko 15 minuta manje da utonu u san. Uzrok leži u tome što čarape griju naše noge, a to uzrokuje širenje krvnih žila i posljedično hlađenje tijela. Ohlađeno tijelo mozgu šalje signal kako je vrijeme za spavanje. Ipak, valja naglasiti kako nije svejedno u kakvim čarapama spavamo - one ne bi smjele biti preuske. Najbolje je spavati u pamučnim čarapama, a ako imaš problema s gljivicama vrlo je važno da svoje isključivo pamučne čarape redovno mijenjaš i prereš na visokoj temperaturi.

Meka koža

Stani na kraj gruboj i suvoj koži stopala i ispucalim peta - nosi čarape noću. Trebaš obilno namazati stopala hidratantnom kremom ili njegujućim uljem i zatim navući pamučne čarape. Čarape pomažu koži zadržati vlagu pa će tokom noćnog odmora koža stopala imati priliku dobro se nahraniti i obnoviti.

Spriječićeš valunge

Valunge su jedan od tipičnih simptoma menopauze koji mogu biti prilično iritantni - naročito kad se pojavljuju noću kao neugodno i obilno znojenje koje ometa san. Spavanje u čarapama i tu može biti od velike pomoći jer će se na taj način bolje regulisati tjelesna temperatura što će znatno ublažiti ovu pojavu.

Manje dana bolovanja

Još jedan dobar zalog zašto bi noću trebali ostaviti čarape na nogama jeste taj što ćemo tako biti rjeđe bolesne. Naime, hipotermija donjih ekstremiteta može uzrokovati to da autonomni nervni sistem smanji dotok krvi u respiratorni trakt. Ovo uzrokuje hladnoću i suvoću sluznice nosa. Time se smanjuje njihova otpornost, što znači da virusi lakše prodiru u organizam. Dakle, čini se da zaista postoji veza između hladnih nogu i povećanog rizika od prehlade. Naravno, ono što se nikako ne preporučuje jeste spavati u čarapama u kojima smo provele dan - kažu da je to jednako nehigijenski kao da spavamo u toaletu.

Više orgazama

Mnogi će reći kako je nošenje čarapa u krevetu totalno anti-seksi. S druge strane, istraživači s nizozemskog Univerziteta u Groningenu otkrili su da 80 odsto žena brže postiže klimaks ako nose čarape. Naučnici pretpostavljaju da je uzrok tome poboljšana cirkulacija, navodi "Žena.net". Osim toga, čarape pružaju osjećaj sigurnosti i zaštićenosti, što može pozitivno uticati na sam doživljaj intimnosti. Ovo je definitivno dobar razlog da večeras obučemo topli par čarapa.

