Spremite se za zimu uz domaći čaj od šipka

Pošto je poznat kao obilje vitamina C, šipak tj. čaj od šipka je jedan og glavnih asocijacija kao napitak koji podiže imunitet, stoga je neizostavan u zimskim mjesecima.

Veoma prijatnog, diskretno kiselkastog ukusa ovaj napitak sadrži tanine, voćne kiseline, masno ulje u sjemenu, flavanoide, karotin, vitamin E, K i već pomeniti vitamin C.

Veoma je važno i istaći da se C vitamin prilikom kuvanja čaja šipka ne gubi, kao što je čest slučaj kod većine čajeva.

Takođe,treba napomenuti i značaj sjemenki iz šipka jer u kojoj se nalazi većina svih već gore navedenih minerala, vitamina i kiselina , dok oko 10 procenta masnoće ulja.

Što se tiče nutritivnih vrijednosti čaja od šipka (suvog šipka) količina bjelančevina i masti je mala, za razliku od svježe biljke.

Ipak, najviše sadrži ugljene hidrate, dok saharoze ima u maloj količini. Čaj od šika nije poznat kao alergen, jer ne sadrži otrove u sebi, a nuspojave se samo mogu javiti ako se konzumira u prevelikim količinama.

Kao što smo već pomenuli, ovaj napitak zbog svoje bogate količine vitamina C dobar je za opšte zdravlje, jer jača imunitet, kao i to da osvježava i dobar je protiv iscrljenosti organizma i umora.

Veoma dobro utiče i na organe za varenje (na njihovu sluzokožu) i za dijareju, a sprečava krvarenje i upalu desni.

Takođe dobar kod prehlade i zaustavljanja kašlja, Preporuka je i da ga dojilje piju, jer će povećenjem vitamina C u mlijeku povoljno uticati na zdravlje i razvoj njihove bebe.

Voćne kiseline iz šipka dobro utiču na pospješivanje izbacivanja tečnosti iz organizma (dakle, sprečava zadržavanje vode u organizmu), pa je stoga dobar i u borbi protiv infekcija i upala.

Čaj od šipka dobar je u prevenciji upale bubrega i mokraćnih puteva, kod nastanka kamena i peska u bubregu, kod bola i smetnje želuca i stomaka, liječi gastritis, ublažuje reumu a i protiv nervoze je odličan.

Ovaj čaj je uspješan u čišćenju krvi i kod liječenja anemije (malokrvnosti), a i snižava holesteror u krvi. Takođe, zbog niskog nivoa sadržaja šećera pogodan je i za dijabetičare. Pošto je odličan detoksikator organizma, on podmlađuje. Ubrzavajući metabolizam, smanjuje apetit, pospješuje mršavljenje, a i reguliše hormone u organizmu.

Preporuka je da se plod šipka bere kada čvrst, sjajan, zreo i dok je crven. Izbjegavati potamnele i smekšane plodove. Potom, te plodove sušiti cijele ili eventualno sušiti ih prerezane po dužini. U slučaju da želite da ih prerežete, njih treba očistiti od sjemenki, a potom dobro oprati i samljeti. Da biste odstranili bjeličaste dlačice koje su oko semenke, radite to sa rukavicama, jer dlačice mogu izritirati kožu.

Osušene plodove šipka (čaj) čuvati u hladnom, tamnom i suvom mjestu, u vrećicama od prirodnog materija, da ne bi ovaj čaj izgubio na kvalitetu i svojoj efikasnosti. Takođe, preporuka je da se čaj čuva na ovakav način maksimalno godinu dana.

Proključalom vodom preliti osušeni šipak i ostaviti da odstoji pet do deset minuta. Potom procijedite i čaj možete konzumirati. Dozvoljeno je piti tri do četiri šolje čaja na dan. Prepuruka je da to bude u odnosu 1 kašičica šipka na 200 mililitara vode.

(Stil.kurir.rs/Kodren)