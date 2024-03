Šta boja urina govori o vašem zdravlju?

Boja, bistrina i miris vašeg urina mogu dati važan uvid u vaše zdravlje.

Dr Jamin Brahmbhatt, urolog i robotski hirurg i bivši predsjednik Urološkog društva Floride za CNN je napisao članak u kojem govori o suptilnim znakovima u urinu koji mogu mnogoda kažu o našem zdravlju. Nije riječ samo o hitnim stanjima, ističe Brahmbhatt, već i o boji, bistrini i mirisu urina, faktorima koj mogu otkriti mnogo o našem zdravlju.

Boja urina varira od blijedo žute do tamno jantarne i to najviše zbog urohroma - nusproizvoda normalne razgradnje crvenih krvnih ćelija. Kako te ćelije stare, one se razgrađuju i stvara se urohrom. Njega zatim filtriraju bubrezi i to daje boju mokraći. Intenzitet boje je direktan odraz nivoa nečije hidratacije. Što je osoba više hidrirana, urin je svjetlije boje.

Koje je boje zdrav urin?

U idealnom slučaju, urin bi trebao biti jako bistar.

Pijenje previše vode može dovesti do prekomjerne hidratacije, što razrjeđuje vitalne elektrolite i može izazvati trovanje vodom: rijetko, ali ozbiljno stanje koje opasno snižava nivo natrijuma u krvi. Ovaj rizik je posebno važan za sportiste i osobe koje se dugotrajno bave tjelesnom aktivnošću.

S druge strane, nedovoljan unos vode predstavlja opasnost od dehidracije, umora i slabijih kognitivnih i fizičkih performansi.

Koliko vode dnevno treba piti?

Iako ne postoji jedna preporuka za sve, urolog Brahmbhatt kaže da Američka nacionalna akademija nauka, inženjerstva i medicine predlaže oko 3,7 litara tečnosti dnevno za muškarce i 2,7 litara za žene. Međutim, individualne potrebe mogu uveliko varirati u zavisnosti o faktorima kao što su tjelesna težina, nivo aktivnosti i zdravstveno stanje osobe.

Preporučuje se oko 30 mililitara vode po kilogramu tjelesne težine dnevno. Ako je osoba fizički aktivnija ili živi u vrućoj klimi, možda će morati da poveća unos vode za 500 do 1000 ml dnevno.

Preporuke je važno prilagoditi i specifičnim zdravstvenim stanjima. Na primjer, pacijentima s bubrežnim kamencima možda će trebati više vode zbog tog stanja, dok će oni sa srčanim problemima možda morati da ograniče unos tečnosti.

Pol, godinei zdravstveno stanje takođe igraju važnu ulogu u određivanju prave količine vode. Muškarcima obično treba više tečnosti nego ženama zbog veće prosječne tjelesne težine, dok starije odrasle osobe imaju smanjen osjećaj žeđi.

Ipak, najbolji pokazatelj odgovarajuće hidratacije su nedostatak osjećaja žeđi i svijetložuta boja urina.

Šta nam boja urina govori

Crvena ili ružičasta

Ponekad hrana poput cvekla i bobičastog voća može dati urinu crvenu boju. Ali, ako primijetite da vaš urin i vremenom ostaje crven ili ružičast, to može da znači da u njemu ima krvi. Takvu promjenu ne treba ignorisati i dobro je razgovarati s ljekarom jer ona može da ukaže na pojavu raka mokraćne bešike ili bubrega, kao i dobroćudnih stanja poput povećane prostate.

Tamnosmeđa ili boja čaja

Urin koji izgleda poput čaja, tamnosmeđe boje, može biti znak da ne pijete dovoljno vode. Ako ste pili puno tečnosti, a urin vam je i dalje taman, to može biti znak problema s jetrom ili nekih drugih zdravstvenih problema.

Plava ili zelena

Plava ili zelena boja u WC školjci mogla bi biti pravo iznenađenje, no i to se može dogoditi zbog određenih ljekova ili bojila u hrani.

Jarko žuta

B vitamini mogu urinu dati jaku žutu nijansu. To je bezopasno, ali dobar je podsjetnik na to kako ishrana i dodaci ishrani mogu uticati na tjelesne funkcije.

Šta govori bistrina urina?

Zamućen urin može biti znak infekcije ili problema s bubrezima.

Mutan izgled urina često nestaje sam od sebe, a može biti i nuspojava nekih ljekova.

Šta govori miris urina?

Urin obično ima blag miris, ali jak ili neobičan miris može ukazivati na problem. Jak miris amonijaka može ukazivati na dehidraciju. Neprijatan ili neobičan miris može biti znak infekcije mokraćnog sistema.

Konzumacija određene hrane, posebno one začinjene ili koja sadrži jake sastojke, takođe može da utičei na miris urina.

Hrana kao što su šparoge, kafa i neka riba može da proizvede poseban miris zbog specifičnih jedinjena koje ta hrana sadrži, koji se izlučuju urinom.

Ako primijetite promjene u mokraći koje se vremenom ne vraćaju u normalu, dobro je obratiti se ljekaru, prenosi Jutarnji list.

