Šta će se dogoditi ako vašem organizmu nedostaje željeza?

Željezo je jedan od neophodnih minerala za pravilan rad organizama. Nalazi se u hemoglobinu, krvnom pigmentu u eritrocitima i zbog svojih hemijskih svojstava na sebe veže kiseonik koji se na taj način prenosi tijelom.

Nedostatak željeza u ljudskom tijelu je glavni uzrok anemije ili slabokrvnosti, a sideropenična anemija je najčešća vrsta slabokrvnosti. Sideropenična anemija se manifestuje vrtoglavicom, slabošću i konstantnim umorom.

Namirnice bogate željezom

Bez obzira na to trpi li naše tijelo od slabokrvnosti ili ne, važno je svakodnevno konzumirati namirnice bogate željezom. Preporučena dnevna količina željeza je 10 do 15 mg, pa je vrijedno znati da su neke od namirnica bogate željezom cvekla, jetrica, crveno meso i kupinovo vino. Takođe, uz željezo je važno unositi i vitamin C koji pospješuje njegovu apsorpciju u tijelu.

Anemija, osim nedostatkom željeza (sideropenična anemija), može biti uzrokovana i nedostatkom vitamina B12 i/ili folne kiseline, pa uz unos željeza uvijek treba voditi računa i o unosu tih vitamina. Ključno je paziti na ishranu, odnosno jesti dovoljno namirnica koje sadržavaju željezo.

(ordinacija.vecernji.hr)