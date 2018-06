Šta da radite ako vas ubode neki insekt?

Evo šta treba da uradite ukoliko vas ubode neki insekt.

Stršljen

Da počnemo od najgoreg, kako mnogi pogrešno misle. Naime, ove "zujalice" veličine pet centimetara, imaju manje toksičan ubod od ujeda pčele ili ose. Takođe, stršljenovi nisu agresivni prema čovjeku, sem u slučaju kada im je ugroženo leglo.

Ubod je bolniji od ujeda ose zato što se u otrovu stršljena nalazi veći udio neurotransmitera acetilholin, supstance koja izaziva osjećaj pečenja. Takođe, žaoka ovog insekta je deblja i duža, pa prodire u osjetljivije slojeve kože. Međutim, da bi nas stršljem usmrtio, potrebno da je da nas bocne njih 500! Ili da smo alergični.

Ukoliko vam se desi da vas ubode stršljen, pokušajte da izvadite žaouku pincetom, a zatim na mjesto uboda stavite hladnu oblogu, a potom neku antihistaminik kremu. Ako bol ne jenjava, a mjesto uboda naglo otiče, mijenja boju, potražite pomoć ljekara. Ukoliko u kućnoj apoteci imate injekciju adrenalina za alergične osobe, upotrijebite je ako osoba koju je ubo stršljen pokazuje znake anafilaktičkog šoka: gušenje, otežano disanje, ubrzan puls, vrtoglavica, nesvjestica.

Osa, pčela

Ukoliko niste alergični na ubode ovih insekata, dovoljno je samo da mjesto uboda tretirate hladnim obologama, antihistaminima, ali i "lijekovima" narodne medicine: natrljajte mjesto uboda bijelim lukom, ili rastvorom (pola-pola) sirćeta i vode.

Ako ste alergični, ili se bojite da jeste, potražite pomoć ljekara.

Komarac

U ovom slučaju je bolje reagovati preventivno. Ne zato što su komarci smrtno opasni za ljude, već su dosadni! Nanesite na kožu neko kupovno hemijsko sredstvo koje odbija komarce, ali su dobra zaštita i eterično ulje lavande ili bosiljka. Kažu da pomaže i ako se najedete bijelog luka, ali onda će svi bježati od vas, ne samo komarci.

Kada vas bocne, nemojte da se češete, jer ćete raskrvariti mjesto uboda, a infekcija može biti mnogo gora od toga da malo istrpite svrab. Nanesite na mjesto uboda neku kupovnu kremu protiv svraba, a probajte i ovo: natapkajte hladno mlijeko ili malo banane. Kažu da radi.

Krpelj

Najbolja zaštita od krpelja je ako se prije odlaska u prirodu namažete nekim eteričnim uljem s jakim mirisom. Nakon povratka kući obavezno pregledajte cijelo tijelo, od glave do pete. Ako uočite malu crnu tačku - to je to. Ne kidajte ga, već ako ste u mogućnosti idite do ljekara - zašto da rizikujete da izvadite samo dio krpelja?

Ako vas ujede pauk i mjesto uboda otekne, obavezno treba nanijeti neku kortikosteroidnu kremu ili mast, staviti hladan oblog ili preparate koji sadrže mentol, pa se javiti ljekaru radi utvrđivanja dalje terapije, ukoliko je mjesto uboda promijenilo boju ili vidno oteklo.