Šta je lajšmanioza za koju se sumnja da se raširila među turistima u Hrvatskoj?

​Turisti u Hrvatskoj su uznemireni nakon što su se grupi iz Slovenije pojavile čudne fleke po tijelu.

Grupa slovenačkih turista iz kampa na Murteru napustila je Hrvatsku nakon što su na tijelu primjetili neobične fleke, čiji uzrok, za sada, nije poznat.

Neki su odmah pomislili da bi u pitanju mogle biti stjenice, dok je jedna ljekarka posumnjala da bi uzrok mogla biti pješčana mušica koja prenosi lajšmaniozu.

Prirodno stanište parazita (tzv. rezervoari) su: ljudi, psi i glodari. Prenošenje parazita vrši zaražena ženka mušice Flebotomus papatači, koja živi u toplom klimatskom pojasu. U umjerenom klimatskom pojasu aktivni su tokom dugih, suvih i toplih ljeta. Ovi insekti su u narodu poznati kao nevidi. Slični su komarcima, tzv. dlakave ili pješčane mušice, dužine 2-2,5 mm. Teško su uočljivi zato što su sitni kao i zato što ne stvaraju zvuk kad lete. Aktivni su ljeti, od sumraka do svitanja, a danju se povlače i ne napadaju ako nisu uznemiravani.

Zdrav čovjek se zarazi poslije uboda zaraženog flebotomusa koji pri ubodu ubacuje parazite u kožu. Kod mediteranskog tipa bolesti lanac infekcije najčešće čini pas - flebotomus -pas, a čovjek se slučajno uključi u lanac. Kod tzv. indijskog tipa kala-azara lanac infekcije se održava na relaciji čovjek - flebotomus - čovjek.

Izuzetno rijetko je moguć prenos sa čovjeka na čovjeka putem transfuzije zaražene krvi, igala kontaminiranih zaraženom krvlju, sa oboljele trudnice na plod i seksualnim kontaktom, stoji na sajtu "Steotskop.info".

Kako se manifestuje?

Oboljenje se javlja u tri oblika:

I KUTANA (KOŽNA)

II MUKOKUTANA (KOŽNO-SLUZOKOŽNI)

III KALA-AZAR (“CRNA SMRT”, SA ZAHVATANJEM ORGANA)

Godišnje u svijetu oboli oko 1,5 miliona osoba od kožnog oblika lajšmanijaze, i oko 0,5 miliona osoba od kala-azara.

Vrijeme koje protekne od infekcije (ujeda zaraženog flebotomusa) do pojave prvih simptoma bolesti (vrijeme inkubacije) iznosi od 7 dana do nekoliko mjeseci za kožnu lajšmaniozu, od 10 dana do nekoliko godina za kala-azar.

Oboljeli čovjek je zarazan za flebotomuse od nekoliko mjeseci do dvije godine. Tako je neko zarazan i u slučaju parazitonoštva ("uspavane" lajšmanije u ćelijama ne daju tegobe i znakove bolesti).

Poslije bolnog uboda nevida stvori se čvorić na koži koji je najčešće bezbolan i koji se narednih dana širi i nekada ulceriše (stvori se jedna ili više rana koje liče na vulkan - sa uzdignutim ivicama i centralnim kraterom). U toj regiji limfni čvorovi mogu biti uvećani. Do izlječenja dolazi ili spontano ili zahvaljujući sprovedenoj terapiji. Neliječene promjene mogu trajati mjesecima, pa i godinama.

Promjene na koži je bolje liječiti nego pustiti da spontano zacijele jer mogu ostati ružni ožiljci. Tako ne postoji mogućnost da parazit ostane u organizmu sakriven i poslije povlačenja promjena na koži, i da ne dođe do recidiva (vraćanja bolesti u slučaju pada imuniteta) poslije dugo vremena na istom mjestu.

Kala-azar ili "crna smrt"

To je najteža forma ove bolesti. Parazit napušta kožu i napada organe imunološkog sistema. Javljaju se povišena temperatura, uvećana jetra, slezina i limfni čvorovi. Ako se ne liječi dovodi do teškog hroničnog oboljenja praćenog tamnom pigmentacijom kože, ekstremnim mršavljenjem i malokrvnošću koje se završava smrtnim ishodom, prenosi "b92".

