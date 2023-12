Šta je sindrom iznenadne smrti i koji su savjeti ljekara roditeljima beba

Još se ispituje uzrok smrti djeteta koje je prošle nedjelje iznenada preminulo u jednom beogradskom vrtiću.

Procjenjuje se da se sindrom iznenadne smrti javlja kod jednog, ali i do petoro djece na 100.000 novorođenčadi u Srbiji. Najčešće se dešava u snu, pa ljekari savjetuju da bebe ne spavaju na stomaku, a posebno ne u istom krevetu s roditeljima.

I sam naziv "iznenadna" ukazuje na to da često tačni uzroci smrti kod beba i djece ostaju neotkriveni. Nema ni signala koji mogu da upozore na određene probleme ili nagovijeste eventualnu tragičnu situaciju. Poseban oprez ljekari savjetuju roditeljima čija su djeca rođena prije vremena, kada centralni nervni sistem nije dovoljno razvijen, ili imaju neku anomaliju. Mogući uzrok su i kardiološki problemi.

"Dečji miokard, odnosno dečji srčani mišić dobro podnosi većinu poremećaja ritma, tako da roditelji obično primete da su ta deca teškog disanja, da se zamaraju prilikom hranjenja, ne napreduju, budu hladne periferije. Ti poremećaji nekada traju satima, nekada danima, a da to srčani mišić kod dece podnosi dobro. Tako da imaju vremena da prepoznaju, da odu kod pedijatra, on uputi nama na dodatne analize i terapiju koja je neophodna. Nažalost, neki poremećaji ritma koji su maligni i fatalni ne daju puno vremena, zahtevaju brzo reagovanje, npr. kada dete gubi svest, naročito ako je to u naporu, to zahteva hitnu evaluaciju", kaže za RTS doktor Igor Stefanović, pedijatar kardiolog iz Dečje klinike u Tiršovoj.

Načelnica Neonatalne i pedijatrijske intenzivne nege Dečje klinike u Tiršovoj, doktorka Snežana Rsovac navodi da prate stanje djece koja su prijevremeno rođena, koja imaju probleme sa razvojem, neurološke probleme, plućne komplikacije, poremećaj gutanja i ostala stanja.

"Roditelje obučimo za to da postoji mogućnost i da budu na nekom oprezu, a svim roditeljima svih novorođenčadi i odojčadi savetujemo da krevetac u kome dete spava bude čist, da nema igračaka, da nema jastuka, da ne bi došlo do zatvaranja disajnih puteva. Takođe, alarmi se sve češće koriste", dodaje Rsovac.

Alarm je sve neobično, nejednako, nepravilno u dječjem ponašanju, disanju, spavanju, uzimanju obroka. Jer nekada je od tragične situacije ili pravovremene reakcije tek nekoliko sekundi ili minuta.

"Odmah okrenuti bebu, osloboditi disajni put, to je ona prva pomoć koja se pruža, otvoriti disajni put, izbaciti sadržaj, ako je strano telo, nemojte to raditi rukom, ali osloboditi sadržaj ako ima u ustima i započeti reanimaciju. To je ono što mi apelujemo da svako mora znati da sprovede reanimaciju, davanje veštačkog disanja i masažu srca. Kod dece je prvi korak spoljašnja masaža srca", objašnjava Rsovac za RTS.

Stručnjaci upozoravaju da je sindrom iznenadne smrti najčešći od trećeg do šestog mjeseca života, zatim do kraja prve godine. Može da se javi i do navršene treće godine. Nije potvrđeno da češće pogađa dječake. Dešava se svuda u svijetu, a autopsije uglavnom ne utvrde uzrok.

