Šta je sve u posteljini ako je ne mijenjate redovno?

Spavate goli u krevetu, jedete u njemu, spavate zajedno sa svojom djecom ili se noću jako znojite - sve su to situacije u kojima je važno češće prati posteljinu i to na visokoj temperaturi.

Čovjek trećinu života provede spavajući u krevetu, zato je važno redovno mijenjati posteljinu i prati je na visokoj temperaturi, i to svakih nedjelju do dvije. Na njoj se nađe svega - sline, znoj, perut, sitne čestice kože, bakterije, grinje...

1. Grinje i njihov izmet

Svakodnevno sa našeg tijela otpadne oko 500 miliona sitnih čestica kože, mnoge od njih ostanu u posteljini, a upravo su one omiljena hrana grinja. Ove životinjice i njihov izmet mogu izazvati alergije, astmu pa čak i pojavu ekcema koji jako svrbe. Ukoliko ste alergični na grinje, perite posteljinu na visokim temperaturama svake sedmice.

2. Paraziti sa kućnih ljubimaca

Dopuštate li svojim kućnim ljubimcima da s vama spavaju u krevetu ili ponekad skoče na njega, tada znajte da ono što ispadne sa njihovog krzna je dodatna ponuda za "švedski sto" namijenjen grinjama. Takođe, ako pas, recimo, ima šugu, tada rizikujete da sitni paraziti uzročnici šuge dođu do vaše kože i uvuku se pod nju te izazovu svrab i nadraženost. Osim toga, kućni ljubimci na vas mogu prenijeti gljivičnu infekciju koja se zove - lišajevi vlasišta.

3. Razmnožavaju se mikrobi

Mrtve ćelije kože, znoj, slina i još mnogo toga što se nađe na posteljini, mogu pretvoriti vaš udobni krevet u svojevrsnu Petrijevu zdjelicu na kojoj će se razmnožavati mikrobi. Na primjer, laboratorijskim testovima utvrđeno je da jastučnice neoprane nedjelju dana na sebi imaju 17.000 puta više kolonija bakterija nego uzorci uzeti sa WC šolje.

4. Češća pojava akni

Imate akne, a zapravo ne znate zašto? Odgovor bi mogao ležati upravo u vašoj posteljini, preciznije jastučnici, koju ne perete dovoljno često. Na njoj se nađe puno nečistoća, mrtve kože i bakterija koje začepljuju pore. Imate li problematičnu kožu lica, tada jastučnice mijenjajte svaka dva do tri dana, a ostatak posteljine svake sedmice.

5. Oprez ako ste bolesni

Ako ste vi ili vaš partner bili bolesni, posteljinu odmah stavite na pranje kako biste uklonili što više mikroba. Većina bakterija i virusa može preživjeti na mekim površinama od po nekoliko minuta do nekoliko sati, a samo trajanje zavisi od vrste mikroba. Na primjer, virus gripa živi samo 15 minuta, ali neki koje izazivaju nervozu želuca na tkanini mogu preživjeti četiri sata, prenosi webmd.com.

6. Perite jastuk redovno

Ljudi su češće koncentrisani na redovno pranje posteljine, ali mnogi zaborave na same jastuke u koje se uvuče sve i svašta. Preporuka je oprati ih na 60 stepeni svaka tri mjeseca, jer se na toj temperaturi počinju uništavati bakterije. U jastuk se preko navlake upijaju sve izlučevine od znoja do sline i suza, ali i oguljeni dijelovi epidermisa. Dakle, sve je to dobra podloga za razvoj i razmnožavanje bakterija i gljivica.

7. Češće mijenjajte posteljinu ako: Spavate goli u krevetu, jedete u njemu, spavate zajedno sa svojom djecom ili se noću jako znojite. To su sve situacije kada se, uz spomenute milione sitnih čestica kože, sline i znoja, na posteljini može naći još puno toga što može loše uticati na zdravlje jer pogoduje razmnožavanju grinja i bakterija. Osim toga, ako spavate sa svojom djecom, želite biti sigurni da je krevet čist i siguran za njihovo zdravlje.

8. Neka vam krevet diše

Mnogi kažu da baš i nije najbolja ideja ujutro složiti krevet, već je bolje ostaviti ga razbacanog kako bi se prozračio. Ali, krevet se može prozračiti i kada je složen, samo je važno paziti da pokrivač nije sasvim na krevetu. Nakon što ste protresli jastuke i zategnuli plahtu, prekrijte krevet pokrivačem, pa ga presavijte tako da se gornja polovina kreveta može prozračiti. Takođe, ako je vani lijep i sunčan dan, svakako stavite prekrivač i jastuke da se zrače.

9. Koristite sušilicu

Nakon što ste oprali posteljinu, nije loše staviti je u sušilicu jer neke studije pokazuju da to dodatno uništava zaostale mikrobe koji su preživjeli pranje. Dobro je kod pranja bijele posteljine koristiti izbjeljivač, posebno ako je na njoj spavao neko bolestan - to će uništiti puno mikroba.

10. Pranje pokrivača, deka, madraca

Pokrivače i deke trebalo bi oprati barem svakih mjesec do dva dana, a zaštitne navlake za madrac četiri puta godišnje. Takođe, i sam madrac povremeno treba očistiti. Najprije ga dobro usisajte pa istrljajte pripravkom iz kućne radinosti koji će neutralisati neugodne mirise na madracu i ukloniti ružne mrlje. Sastojci: 250 ml hidrogena - triodstotnog (ima ga u apotekama), tri velike kašike sode bikarbone i kap do dvije tekućeg sapuna ili sredstva za pranje posuđa. Postupak: Najprije pomiješajte hidrogen i sodu bikarbonu, a kada dobijete glatku smjesu, ulijte kap do dvije sapuna ili sredstva za pranje suđa. Dobro promiješajte pa ulijte u bocu sa raspršivačem. Poprskajte po madracu - pojaviće se pjena. Pričekajte da se površina osuši (to možete ubrzati fenom za kosu) pa iščetkajte suvom četkom ili usisajte. Želite li samo malo osvježiti madrac, dovoljna će vam biti soda bikarbona. Sve što trebate napraviti je posipati sodu po njemu, ostaviti da stoji neko vrijeme pa usisati. Jednak postupak je i kod osvježavanja tepiha.

11. Stjenice u krevetu

Ove sitne životinje ne zanima je li posteljina prljava ili čista, ove vole topla mjesta na kojima žive ljudi, a krevet je savršen. Stjenice u krevetu ne želite imati jer noću plaze po vama i isisavaju vam krv. Moguće je da vas probudi svrab, a na tom mjestu će se vidjeti i tragovi ugriza. One do vašeg doma mogu doći na vama ili nekome ko vam dolazi u goste, a ko je ranije možda bio u hotelu gdje ih ima ili ih je donio od svoje kuće, možda ih je "pokupio" u vozu, autobusu... Da biste ih se riješili, posteljinu perite na 90 stepeni i sušite na vrlo visokoj temperaturi barem pola sata, to će uništiti i stjenice, ali i njihova jajašca. Nije loše upotrijebiti ni parni čistač pa njime proći i madrac. Ipak, najučinkovitije je i najsigurnije angažovati stručnjaka koji se bavi dezinsekcijom kako se stjenice ne bi toliko razmnožile da od njih više ne biste mogli normalno živjeti.

(24sata.hr)