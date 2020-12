Šta je uzrok suvih i ispucalih peta

Ako vas bez obzira na adekvatnu njegu muče suve i ispucale pete, važno je da otkrijete uzrok problema.

Ponekad je to povezano za obućom koju nosimo, a nekad je posljedica infekcije koju je neophodno liječiti.

Najčešće, na ispucale pete utiču:

1. Gljivične infekcije

Razlog zbog kog koža na petama lako puca ponekad može biti ozbiljnije prirode. Ako nosite duboke čizme ili cipele, a veći dio dana provodite u toploj kancelariji, noge vam se više znoje. To dovodi do nakupljanja vlage u obući, koja onda postaje plodno tlo za gljivice. Sve će se odraziti na kožu koja će početi da puca i ljušti se. Stopala će se manje znojiti u plićim cipelama napravljenim od prirodne kože, pa razmislite da jedne takve držite u ormariću i preobujete ih kad dođete na posao.

Ako se uprkos redovnom pilingu i tretiranju stopala kremama suočavate sa ispucalim petama, obratite se ljekaru koji će utvrditi da li je problem gljivična infekcija.

2. Neadekvatna obuća

Ako imate neudobnu ili premalu obuću, tokom hodanja će nastati trenje, pa će koža zadebljati i početi da puca, a sve to pratiće bolni žuljevi. Pri odabiru cipela, rukovodite se ne samo izgledom, nego i udobnošću.

3. Dehidracija

Nedovoljan unos vode utiče na cijeli organizam, pa i na izgled kože. Ako pijete manje od 2 litre dnevno, koža će biti suva i sklona perutanju, što važi i za pete.

4. Ekcem

Ekcem je upalna bolest kože. Simptomi su najčešće svrab, crvenilo, natečenost i ispucalost kože. Ukoliko primjećujete pojavu navedenih simptoma i na svojim stopalima, obratite se ljekaru, baš kao i u slučaju sumnje na gljivičnu infekciju.

5. Prirodna obnova kože

Ako su u vašem slučaju ispucale pete kratkotrajna pojava koju brzo sanirate, onda se radi o prirodnom procesu revitalizacije kože i nema razloga za brigu.

6. Sunčanje bez zaštite

Mislili ste da će vas boravak na plaži preporoditi od glave do pete, ali vratili ste se sa ljetovanja sa ispucalim petama? Razlog za to najvjerovatnije je prekomjerno izlaganje stopala suncu. Upravo su stopala dio tijela koji zaboravljamo da namažemo kremom za sunčanje ili mislimo da im uopšte ne treba UV zaštita. Naravno, to je pogrešno. Izlaganje stopala suncu dovešće do pucanja kože.

