Šta kada pilule za kontracepciju smanje seksualnu želju

Seks bi trebalo da bude lagodan i zabavan, ali svi znamo da stvari mogu da postanu komplikovane.

Jedna od tih komplikacija dogodi se kada počnete da koristite kontraceptivne pilule. Očekujete da se napokon opustite: nema kondoma i priprema, samo uživanje. A onda… shvatite da vam jednostavno nije do seksa.

Da li pilule za kontracepciju mogu da smanje seksualnu želju?

Nažalost, efekat kontraceptivne pilule na seksualni nagon i dalje je prilično kontroverzna tema koja nema jasne odgovore. Ono što znamo, i to na osnovu istraživanja čuvene klinike Mejo, jeste da ova kontracepcija može da promijeni balans hormona u tijelu. One mogu da smanje nivoe testosterona, a upravo je to hormon koji i kod žena i kod muškaraca utiču na seksualni nagon. (Da, i žene imaju testosteron, samo u manjoj koncentraciji).

Na prvi pogled ovo zvuči kao jasna veza dovoljna za presudu. Ipak, činjenica je da većina žena ne prijavljuje nikakvu promjenu u svom libidu nakon što počnu da koriste hormonalnu kontracepciju. Neke čak navode da osjećaju više želje dok su na piluli. Zato je zaista teško dobiti direktan odgovor na ovo pitanje od medicinske zajednice.

Šta da radim ako mi pilule smanje seksualnu želju?

Najvažnije je da pratite promjene. Ako vam se učini da vam libido pada, da gubite želju i da to počinje da vas uznemirava – trebalo bi da reagujete. Najprije se obratite svom ljekaru kako biste pokušali sa nekim drugim sredstvom za kontracepciju. Važno je da znate da kod nekih žena ove promjene mogu da budu privremene, pa ljekari obično čekaju do pola godine prije nego što donesu presudu o tome kako kontracepcija zaista utiče nas vas.

Razmislite da li su se možda dogodile neke druge promjene koje bi mogle uticati na vaš seksualni nagon. Naši seksualni nagoni su nevjerovatno složeni i na njih može uticati niz različitih faktora. Razmislite da li ste možda imali neke druge promjene u svom životu koje bi mogle uticati na vaš seksualni nagon. Na primjer, da li ste pod većim stresom nego inače? Jeste li spavali manje? Više se svađate sa partnerom? Imate li druge zdravstvene probleme?

Najbolje bi bilo da o ovome popričate sa svojim ljekarom. Ukoliko nemate povjerenja u svog ginekologa, potražite novog. Jednostavno, morate se osjećati slobodno da o ovakvim temaam pričate sa svojim lekarom. Ako vam se jednostavno ne sviđaju pilule za kontrolu rađanja, uopšteno govoreći, postoje i druge vrste opcija za kontrolu rađanja, uključujući kondome, prsten, injekciju, implantat, spirala dijafragme, možete o njima razgovarati sa svojim ginekologom.

(b92)