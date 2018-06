Šta ne smijete zanemariti ako želite smršati

Kada stvarno želimo smršati, prije svega se fokusiramo na hranu i fizičku aktivnost, ali nutricionisti ističu kako većina nas zanemaruje druge vrlo važne faktore, što nas kasnije košta postizanja željenih rezultata.

Nutricionisti naglašavaju kako je mršavljenje kompleksan proces, jer nema veze samo sa hranom i vježbanjem, i da put do vitke linije nije samo unošenje manje kalorija nego što možemo da potrošimo. Radi se o tome, da zanemarujemo faktore, podjednako bitne za mršavljenje, pa usljed toga rezultat izostaje.

Faktori poput hormona, sna, upala, lijekova, neizraženih emocija i gena utiču na to hoćemo li smršati ili ne. Naime, idealna jednačina za mršavljenje glasi: Promjene masnoća u tijelu = hrana + kretanje + hormoni + spavanje + upala + lijekovi + neizražene emocije + geni.

Ova sjajna jednačina trebalo bi da pomogne ljudima da smršaju i da imaju veću kontrolu nad procesom mršavljenja.

1. Zdrav san

Nedostatak sna povećava osjećaj gladi i unos hrane, jer ugljeni hidrati i masnoće podstiču rad mozga nakon nedovoljno sna. Kako bi se to spriječilo, preporuka je spavati minimalno sedam sati dnevno.

2. Neizražena osjećanja

Ovo je možda najzanimljivija komponenta jednačine mršavljenja, jer osjećanja često ignorišemo. Vrlo često su teške emocije uzrok pronalaženja utjehe u hrani. Neka loša emotivna iskustva mogu izazvati prekomjernu gojaznost, a vrlo često mogu stati i na put uspješnom gubitku kilograma.

3. Hormoni

Mnogi ljudi kojima se tjelesna težina neočekivano poveća vjeruju da je to zbog hormonskog disbalansa, ali nutricionisti objašnjavaju da to ne mora uvijek biti razlog. Hormoni štitne žlijezde imaju važnu ulogu u regulisanju metabolizma, ali postoje i drugi hormoni koji utiču na gojenje i mršavljenje. To uključuje insulin, glukagon, leptin, grelin, kortizol, adrenalin i polne hormone estrogen, progesteron i testosteron.

Naravno, ponekad na gojaznost utiče i genetski sklop ili neki lijekovi koje trenutno koristite. U svakom slučaju, poželjno je da razmotrite i regulišete ove faktore uspješnog mršavljenja, prije nego što počnete sa novim režimom ishrane i svakodnevnim treninzima.

(Ljepota &Zdravlje)