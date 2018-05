Šta (ne) treba da jedete ako želite bebu

Parovi koji pokušavaju da začnu zatrpani su savjetima šta da rade i šta da ne rade, ali možda je najlakše od svega da unesu nekoliko promena u ishrani i tako povećaju šanse da dobiju bebu.

Stručnjaci sa Harvarda utvrdili su da postoji veza između hrane koju žena jede i njenih šansi da zatrudni. Postoje i namirnice koje utiču na kvalitet sperme muškaraca, prenosi mondo.rs.

Dr Hose Čavaro, jedan od četvorice autora studije, kaže da se sve više naučnika bavi tom temom - vezom između ishrane i plodnosti.

"Sve do nedavno, jedine studije na tu temu koje su zadobile više pažnje su one koje su dokazale da postoji veza između plodnosti i alkohola i kofeina. Sada sve više naučnika istražuje vezu drugih namirnica sa plodnošću", kaže on.

Evo šta je pokazalo najnovije istraživanje, koje namirnice bi trebalo da jedete, a koje da izbegavate, da biste povećali šanse da začnete.

Šta treba da jedete

1. Losos

Ova namirnica je bogata omega-3 masnim kiselinama, koje dokazano usmeravaju krv ka reproduktivnim organima. Ove kiseline takođe pojačavaju lučenje sekreta, koji pomažu regulaciju hormona u tijelu i podstiču ovulaciju.

DHA, sastojak omega-3 masnih kilseina, u visokoj mjeri se nalazi i u spermi, što znači da su ovi molekuli veoma važni za pokretljivost "plivača".

Pored lososa, omega-3 masne kiseline se nalaze u sjemenu, jajima i sočivima.

2. Spanać

Ovo zeleno povrće sadrži dosta folata, vitamina B koji povećavaju brzinu i pouzdanost ovulacije.

Folna kiselina takođe pomaže u djeljenju ćelija, što doprinosi šansama za zdravu trudnoću. Pored toga, spanać sadrži dosta nutrijenata koji su važni za prenatalnu njegu, poput gvožđa i kalcijuma. Sve to može da pomogne u sprečavanju razvoja moždanih i kičmenih defekata koji mogu da se jave u prvih nekoliko nedjelja trudnoće.

Zeleno povrće takođe pojačava libido kod žena jer sadrži hlorofil, pigment koji povećava protok krvi. Ako ne volite spanać, dobra zamjena je zelena salata.

3. Cijele žitarice

Ove namirnice sadrže vitamine B, poput B9 (folna kiselina) i B12, koji su veoma važni za zdravu trudnoću. Posebno nedostatak vitamina B12 se povezuje sa neplodnošću i to je dokazano u nekoliko studija.

Vlakna, još jedan od ključnih sastojaka, pomažu tijelu da se oslobodi viška estrogena i odžava nivo šećera u krvi.

Antioksidanti koji se nalaze u cijelim žitaricama štite ćelije koje obmotavaju jaje, a štite i organe koji proizvode reproduktivne hormone od štete slobodnih radikala.

Još neke dobre namirnice iz ove grupe su braon pirinač, ovsena kaša i ječam.

4. Mahunarke

Ove namirnice povezuju se sa plodnošću zbog toga što su bogate folatima, vlaknima i dobar su izvor proteina.

Sprovedena studija na Harvardskoj školi javnog zdravlja analizirala je više od 17.500 medicinskih sestara koje u porodici nisu imale istoriju problema sa plodnošću, a pokušavale su da ostanu u drugom stanju.

Istraživači su otkrili da su u 39 odsto slučajeva problemima sa plodnošću bile sklone žene koje su unosile dosta proteina životinjskog porekla. One koje su jele više biljnih proteina, kakvi se nalaze u mahunarkama, imale su manje šanse za probleme sa začešćem.

Pored toga, mahunarke su bogate gvožđem, koje je veoma važno da bi se izbjegla anemija dok žena pokušava da ostane u drugom stanju.

5. Tamna čokolada

Brojne studije su pokazale da je tamna čokolada dobra za zdravlje, ali i da poboljšava kvalitet sperme kod muškaraca.

Ovaj slatkiš sadrži aminokiseline, L-arginin koji dokazano povećava broj "plivača" i njihovu pokretljivost.

Takođe, tamna čokolada sadrži dosta antioksidanata, koji pomažu u borbi protiv slobodnih radikala i toksina koji se povezuju sa muškom neplodnošću, a dokazano je da poboljšavaju i zdravlje srca.

Antioksidanti su važni i za dobar protok krvi, što je veoma značajno za plodnost.

Borovnice i citrusno voće su takođe bogate antioksidantima.

Šta ne treba da jedete

1. Soja

Sa jedne strane, soja je dobra za plodnost žena jer ima blage estrogenske efekte, ali sa druge strane šteti muškoj plodnosti.

Istraživači sa Harvardske škole javnog zdravlja pratili su količinu soje koju unosi 99 muškaraca u periodu od tri meseca.

Tim naučnika je otkrio da su muškarci koji su jeli najviše soji imali oko 41 miliona spermatozoida po mililitru manje u odnosu na one koji nisu konzumirali tu namirnicu.

Ginekolog Nil Lorsen kaže da "konzumiranje nekoliko namirnica na bazi soje neće da škodi većini muškaraca, ako imate malu količinu spermatozoida, ili čak nisku do normalno, soja bi mogla da naruši balans estrogena i testosterona i da još više smanji broj spermatozoida".

2. Pržena hrana

Hrana spremljena na ovaj način generalno se ne smatra dobrom za zdravlje, a stručnjaci kažu i da smanjuje dotok krvi do reproduktivnih organa, što može loše da utiče na plodnost, pa čak i da začepi arterije.

Istraživači sa Harvarda otkrili su da što više trans masti žena unosi, to su veće šanse da ima problema sa začećem. Preciznije, u studiji u kojoj je učestvovalo 18.000 žena, pokazalo se da svaka dva odsto dodatnih kalorija koje žena unese iz trans masti, rizik za neplodnost se poveća za 73 odsto!

3. Garzirani napici

Sprovedena studija je pokazala da ispijanje samo jednog ili više gaziranih zaslađenih napitaka dnevno smanjuje šanse za začeće.

Istraživanje sprovedeno na Univerzitetu u Bostonu analiziralo je više od 3.800 žena starosti od 21 do 45 godina i više od 1.000 njihovih partnera.

Utvrđeno je da jedan zaslađen gazirani napitak dnevno smanjuje šanse za plodnost za više od 20 odsto i kod muškaraca i kod žena.