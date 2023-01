Šta nikako ne smijete da stavljate na mjesto opekotine

Svima se desilo da zakače prstima vrelu peglu ili nezgodno izvuku pleh iz rerne i tako se opeku. Da li valja u takvim situacijam pojuriti po led i pritisnuti ga na mjesto povrede?

Dermatolozi kažu da je to najgore što možemo da uradimo i da će ledena obloga samo nanijeti još veću štetu koži. Isto je i sa ispiranjem rane alkoholom. Koži treba pomoći i to nečim što je neće dodatno traumatizovati.

"Čak i ledena voda može da poveća rizik od infekcije", objašnjava dr Alan Kepin, specijalista hitne medicine.

"Kod manjih opekotina možete da primjenite hladnu (ne ledenu) vodu i to tako što ćete staviti - na primjer, ruku pod česmu i tako držati pet do dvadeset minuta - objašnjava doktor.

Nakon toga nježno obrišite vodu i namažite neko sredstvo za hidrataciju, pa zaštitite ranu pamučnom kompresom ili zavojem, pazeći da ne zalijepite flaster preko povređene površine kože. Možete uzeti neki analgetik ako imate jak bol.

Dok opekotina zarasta, redovno održavajte higijenu, perite to mjesto mlakom sapunicom i mažite antibiotskom kremom da spriječite infekciju.

U slučajevima većih opekotina, treba potražiti pomoć ljekara, a to se dešava kada:

opekotina bude šira od 10 cm,

opečena koža prekriva zglob,

opekotina bude na licu, vratu, stopalu ili šaci,

opekotina boli duže od dvije nedjelje ili

uporno ne zarasta

Opekotine drugog stepena su one kod kojih izađu i plikovi na koži. Tada nipošto ne smijete pokušavati da skinete nasilno odjeću sa opečenog mesta. Takođe, nemojte prskati bilo kakve sprejeve za prvu pomoć niti mazati mastima, jer će to samo usporiti izlazak topline sa povrijeđenog dijela tijela.

Nije dozvoljeno bušiti plikove, jer to može da dovede do infekcije, već treba zatražiti stručnu pomoć. Ove opekotine mogu da dovedu čak i do tetanusa.

Opekotine trećeg stepena su one od kojih koža pocrni ili povreda dođe sve do kosti. One zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć.

(NovostiMagazin)