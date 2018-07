Šta rade ljudi koji su uvijek puni energije poslije posla?

I dok su neki potpuno iscrpljeni poslije posla, nemaju snage ni za šta osim da legnu u krevet, postoji i drugi tip ljudi koji pršte od energije i poslije 17h- iako rade jednako kao i pripadnici prve grupe (često i više od njih).

U čemu je njihova tajna, čime se hrane, kada idu na spavanje, i odakle crpe energiju otkrivamo vam u ovom tekstu.

1. Pripremaju hranu za sutrašnji dan

Kuhinja nije mjesto u kojem jedete već gotovu hranu. Ako želite zdravo da se hranite, ključno je da dan prije isplanirate šta ćete jesti i pripremite jelo unaprijed. Tako se nećete svakog dana na poslu nervirati što jedete hranu nabavljenu po pekarama, slatkiše i nezdrave grickalice. Od nje se, naravno, osjećate tromo i obično se prejedete. Ako pak kod kuće poslije posla pripremite sve za sutrašnji dan, nećete tako lako pokleknuti pred rafom sa čokoladicama.

2. Preskaču dijetalne napitke

Dijetalni napici zaista ne bi trebalo da se nađu na vašem jelovniku ako želite da budete zdravi. Nedavna studija objavljena u časopisu Journal of the American Geriatrics Society otkrila je da oni koji redovno piju dijetalne napitke imaju trostruko više masnog tkiva na stomaku od onih koji to ne rade. Pijte vodu!

3. Korisno ispune vreme nakon posla

Ako želite da budete u formi, nije dobro da nakon posla samo ljenčarite, jer ćete previše razmišljati o hrani i nezdravim poslasticama. Kvalitetno ispunite svoje vrijeme, svirajte, čitajte, idite u prirodu ili radite bilo šta što vas opušta.

4. Ne treniraju svakog dana

Naravno da, ako želite da budete u kondiciji, morate da vježbate, ali ne svakog dana. Dani odmora su jednako važni kao i dani kada vježbate, jer se tada mišići odmaraju i formiraju. Ako budete vježbali svakog dana, naročito ako je riječ o napornijim vježbama, mišići vam to neće oprostiti – a može se desiti da ubrzo i prestanete u potpunosti s ovom važnom, zdravom navikom.

5. Idu na spavanje prije ponoći

Ako ne spavate redovno, pate i zdravlje i vitka linija. Istraživanja su pokazala da ako smo neispavani, veći je rizik da ćemo posegnuti za visokokaloričnom hranom i manje vjerovatno je da ćemo prikupiti dovoljno motivacije i otići na vježbanje. Zato, spavajte minimum osam sati i idite na spavanje prije ponoći.

(Lepotaizdravlje.rs)