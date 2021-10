Šta se dešava ako svaki dan jedete pileće meso

Piletina se smatra jednom od najsvestranijih vrsta mesa. Apsolutno je tačno da često koristimo piletinu u mnogim obrocima. Iako je piletina obično poznata kao zdrav izbor, to ne znači da je to dobar izbor za svakodnevno posluživanje. Evo zašto!

Znamo da je raznovrsna ishrana ključ zdravog načina života. Ovo važi i za jedenje piletine: previše iste stvari nije korisno, jer može dovesti do zdravstvenih problema. Prekomjerna konzumacija piletine je loša za vašu težinu, za vaše srce i imate povećan rizik da dobijete trovanje hranom.

1. Previše proteina

U idealnom slučaju, oko 10 do 35 procenata vašeg dnevnog unosa kalorija trebalo bi da se sastoji od proteina. Unošenje previše proteina dovodi do toga da vaše tijelo skladišti ovo kao masnoću. To znači da se povećanje tjelesne težine povećava i dovodi do povišenog nivoa lipida u krvi.

2. Veći rizik od srčanih oboljenja

Konzumiranje previše piletine može dovesti do povišenog nivoa holesterola. Neće biti iznenađenje što je to povezano sa kardiovaskularnim bolestima. Na ovaj način, konzumiranje piletine i drugih proizvoda bogatih proteinima indirektno povećava rizik od kardiovaskularnih problema.

3. Problemi sa održavanjem težine

Konzumacija previše proteina životinjskog porijekla, poput piletine, može otežati održavanje zdrave težine.

4. Veća šansa za trovanje hranom

Rukovanje piletinom je uvijek muka. Ako niste do kraja skuvali meso ili ako vam povrće dođe u kontakt sa sirovom piletinom, možda ćete svoj obrok izložiti salmoneli ili kampilobakteru. Ove bakterije su ozloglašene po svojim neprijatnim efektima na ljudsko tijelo, jer mogu dovesti do teških bolesti.

5. Veće šanse za rezistenciju na antibiotike

Uobičajena je praksa među uzgajivačima živine da daju antibiotike pilićima. Jedući ovu piletinu, ljudi tada mogu postati otporni na ove antibiotike. Naravno, ovo predstavlja veoma stvaran rizik kada imate posla sa infekcijom i morate uzimati antibiotike. Velike su šanse da lijek ne djeluje onako kako bi trebalo.

(b92)