Šta se dešava sa tijelom ako pojedemo previše lubenice?

Lubenica je omiljeno ljetnje voće, a nije rijetkost da pretjeramo sa unosom dok pokušavamo da se rashladimo tokom vrelih dana.

Ovo ukusno voće sadrži oko 92 odsto vode i pripada porodici tikvica, a ne samo da je odličnog ukusa, već ima i brojne zdravstvene prednosti.

Nema masti i odličan je izvor vitamina A, B6 i C, sadrži kalijum i korisne biljne hemikalije kao što su likopen i citrulin, prenosi B92.

Takođe, smatra se i voćem i povrćem u isto vrijeme. Sadržaj vlakana čini ga odličnim izborom za gubitak težine. Međutim, uz sve prednosti koje donosi, ipak morate obratiti pažnju na količine koje konzumirate.

Ako preterujete sa lubenicom, to može izazvati neke neželjene efekte kao što su:

Može izazvati dijareju i druge probleme sa varenjem - Lubenica je odličan izvor vode i podjednako dobar izvor dijetalnih vlakana. Međutim, konzumiranje u velikim količinama može dovesti do problema sa varenjem kao što su dijareja, nadimanje, nadimanje, gasovi, itd. Voće sadrži sorbitol koji je jedinjenje šećera za koje se zna da podstiče tečnu stolicu i probleme sa gasovima. Još jedan čest uzrok ovakvih problema je sadržaj likopena, koji je pigmentirani antioksidans koji lubenici daje sjajnu boju.

Može povećati nivo glukoze - Ako ste dijabetičar, velike su šanse da puno lubenice može povećati nivo šećera u krvi. Možda je zdravo voće, ali ima visok glikemijski indeks (72).

Može povećati rizik od razvoja upale jetre – Osobe koje redovno piju alkohol treba da izbjegavaju velike količine lubenice jer visok nivo likopena može da reaguje sa alkoholom, što dalje izaziva upalu jetre. Prekomjerni oksidativni stres na jetri može biti štetan.

Može izazvati trovanje vodom - Trovanje vodom je stanje u kojem vaše tijelo ima višak vode, što dovodi do gubitka sadržaja natrijuma. Konzumiranje velike količine lubenice može povećati nivo vode u našem tijelu. Ako se višak vode ne izluči, to može dovesti do povećanja zapremine krvi, što dalje izaziva oticanje nogu, iscrpljenost, slabljenje bubrega itd. Može dovesti i do gubitka nivoa natrijuma u ​​organizmu.

Može izazvati alergijske reakcije - U rijetkim slučajevima, neki ljudi mogu biti alergični na lubenicu i doživjeti reakcije kao što su osip, otok i otežano disanje.

