Šta se događa ako svaki dan uzimate vitamin C

Vitamin C esencijalni je vitamin važan za oporavak tjelesnih tkiva i održavanje imunološkog sustava zdravim. Iako ga naše tijelo treba, ne proizvodi ga pa je konzumacija hrane bogate vitaminom C poput brokule, kelja, jagoda, paprike i paradajza, ključna za cjelokupno zdravlje.

Ali neki ljudi radije uzimaju dodatke prehrani, što može imati prednosti, ali i nedostatke.

Antioksidativni učinci

Medicinski brat Sean Marchese ima preko 15 godina iskustva u skrbi za pacijente. On kaže da je vitamin C učinkovit antioksidans koji eliminiše slobodne radikale u tijelu. Smanjuje oksidativni stres uzrokovan dugotrajnom upalom nakon ozljede ili infekcije. Dnevna doza vitamina C, tvrdi Marchese, takođe može pomoći u proizvodnji drugih prirodnih antioksidansa, uključujući vitamin E i tetrahidrobiopterin.

Pomoć prirodnom imunološkom sistemu

Ljudski imunološki sistem pomaže u borbi protiv infekcija, uništavanju stranih tijela i smanjenju rizika od bolesti, ali i dalje treba pomoć koja može doći u obliku vakcina, prehrane bogate vitaminom C i drugih hranjivim tvarima.

"Vitamin C poboljšava stanične učinke imunoloških stanica kao što su fagociti i neutrofile. Dnevni unos vitamina C takođe može pomoći očistiti mrtve imunološke stanice nakon infekcije, sprečavajući štetu od nakupljanja nusproizvoda imunološke aktivnosti", ističe Marchese.

Prevencija raka

Prema Marcheseu, većina zdravih ljudi ne treba dnevni dodatak vitamina C, ali on može smanjiti rizik od nekih vrsta raka kod ljudi koji pate od nedostatka vitamina C.

"Vitamin C je takođe koristan za pacijente s rakom koji ne mogu dobiti sve svoje hranjive tvari oralnim unosom ili imaju povećane upale ili infekcije uzrokovane liječenjem raka. Dokazi upućuju na to da dodaci vitamina C mogu pomoći u smanjenju rizika od raka gušterače, jednjaka i prostate", rekao je.

Smanjen rizik od očnih bolesti

Uzimanje dodataka vitamina C navodno može smanjiti rizik od očnih bolesti kao što su makularna degeneracija i katarakta.

"Malo je vjerovatno da dodaci vitamina C mogu izliječiti oštećenje oka povezano sa starenjem, ali mogu pomoći u smanjenju rizika od smanjene vidne oštrine kasnije u životu", dodaje Marchese.

Povećan rizik od bubrežnog kamenca

Dnevni unos vitamina C ne preporučuje se svima jer može povećati rizik od nekih štetnih učinaka. Istraživanja su pokazala da visoke doze vitamina C koje se unose dosljedno svaki dan povećavaju rizik od bubrežnog kamenca za više od 20%.

Rizik od interakcija lijekova

Dnevni dodatak vitamina C obično je siguran, a višak se eliminiše putem urina. Međutim, nepotrebno visok nivo vitamina C mogu se akumulirati u tijelu tijekom vremena i uzrokovati probleme kao što su grčevi u želucu, povraćanje, žgaravica i proljev.

"Povećane razine vitamina C mogu biti opasne u kombinaciji s drugim lijekovima, poput statina (vrsta lijekova protiv holesterola), lijeka za razrjeđivanje krvi varfarina i hormonske nadomjesne terapije poput estrogena", upozorio je Marchese.

