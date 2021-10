Šta se događa vašem tijelu kad jedete začinjenu hranu?

Utapali svoju hranu u habanero umacima ili obožavali ljuti kari, neki ljudi žive za pikantne okuse, dok drugi to ne mogu niti probati. Širok je spektar jela koja spadaju u začinjenu hranu, a jedno od najpoznatijih su čili papričice. "One sadrže aktivni sastojak koji se zove kapsaicin, koji djeluje iritirajuće", kaže profesor Stuart Bloom, gastroenterolog u bolnici The Wellington u Velikoj Britaniji.

"Kapsaicin podstiče protok krvi u crijevima i povećava proizvodnju sluzi", objašnjava Bloom, "a može prouzrokovati i proljev". Koliko god začinjena hrana može biti ukusna za mnoge ljude, ona ipak iritira. To je definitivno povezano s povećanim probavnim smetnjama i osjećajem žarenja u želucu", dodaje.

Međutim, učinak koji ima na naše tijelo zaista se razlikuje od osobe do osobe. Bloom kaže: "Ako imate neku dijagnozu kao što su kolitis ili Crohnova bolest, začinjena hrana može pogoršati simptome."

Ponekad ćete se zagrijati ili znojiti usljed jedenja pikantne hrane. "Neka ulja u začinjenoj hrani zapravo utiču na kožu, a vi osjetite reakciju znojenja", tumači Bloom.

Međutim, postoji razlog zašto neki ljudi ne mogu prestati posezati za sve začinjenijom i začinjenijom hranom. Konzumiranje čili papričica potencijalno može osloboditi endorfin, a to bi možda moglo biti objašnjenje zašto osjećate takvo ushićenje nakon začinjenog obroka, čak i ako su vam usta još uvijek pomalo utrnuta.

Začinjena hrana i apetit

Bloom smatra da je ovo posebno zanimljivo područje istraživanja jer su dokazi kontradiktorni. Osvrće se na kinesku studiju iz 2014. godine koja pokazuje da je začinjena hrana povezana s debljanjem, ali napominje da se nije gledalo na uzrok i posljedicu. "To bi moglo biti bilo šta - mogli bi biti u pitanju ljudi koji više jedu, a uz to jedu začine kao dio svojih obroka", dodaje Bloom.

Sa druge strane, Bloom spominje druge studije koje pokazuju da kapsaicin zapravo može povećati potrošnju kalorija i smanjiti apetit.

Zablude u vezi sa začinjenom hranom

Bloom želi razbiti i nekoliko mitova o začinjenoj hrani. "Mnogi ljudi misle da začinjena hrana uzrokuje čireve, ali zapravo nema dokaza da se to zaista događa", objašnjava. "Začini imaju ulogu u smanjenju proizvodnje kiseline, podsticanju proizvodnje sluzi i protoka krvi. Ako ništa drugo, jasno je da začinjena hrana zapravo pomaže probavi i podstiče protok krvi u crijeva."

Takođe želi da ospori mišljenje da začinjena hrana pogoršava hemoroide ili može uzrokovati rak. "Za takvo nešto takođe nema nikakvih dokaza", zaključuje.

(Index.hr)