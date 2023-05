Šta se može desiti ako ne perete jezik

Sigurno niste znali da preko sedamsto različitih vrsta bakterija živi u ustima, a dIo njih se zadržava na jeziku ukoliko redovno ne perete zube i jezik.

Naša usta su idealno stanište za bakterije jer im vlažna podloga omogućava da se razvijaju. Većina tih bakterija uzrokuje neprijatan zadah iz usta. One mogu stvoriti i sloj zbog koga jezik može postati bijel. Bakterije stvaraju specifične spojeve sa sumporom, a on je glavni krivac lošeg zadaha.

Za čulo ukusa su zaslužne takozvani pupoljci, koji se nalaze na jeziku, tačnije u epitelu jezika. Kada ne operete jezik, sloj bakterija, ostaci hrane i mrtve ćelije prekriju pupoljke i oslabi se čulo ukusa.

Ukoliko ne odrzavate higijenu zuba i jezika može doći i do paradontoze. To je bolest koja oštećuje zubno meso, kost i ostale noseće strukture zuba. Ako se ne liječi može doći do klaćenja i ispadanja zuba.

(b92)