Šta treba znati o karcinomima glave i vrata?

Pojam "karcinom glave i vrata" se koristi za opisivanje brojnih različitih zloćudnih tumora koji se razvijaju u grlu, grkljanu, nosu, sinusima i usnoj duplji. U prosjeku sa 650.000 slučajeva godišnje, oni nisu među najčešćim vrstama karcinoma, ali oni ometaju vitalne funkcije, kao što su konzumiranje hrane, govor ili sluh.

Tridesetšestogodišnja žena koja živi u Amaziji, malom mjestu u Centralnoj Anatoliji, iznenada je našla komad sumnjivog tkiva ispod svog jezika, što je jedno područje koje ljekari zovu "pod usne duplje". Ona je akademski član Škole za medicinske sestre u Amaziji i njeno medicinsko obrazovanje ju je podstaklo da se odmah javi specijalisti. Urađen joj je mali zahvat i doktor je vjerovao da je sumnjivo tkivo bilo jedna dobroćudna promjena. Nažalost, ona to nije bila. Patolog je izvijestio da je to bio karcinom pljuvačne žlijezde, čije je porijeklo bilo ili iz malih pljuvačnih žlijezda ili podjezične pljuvačne žlijezde. U to vrijeme, žena je očekivala bebu: bila je u šestoj sedmici trudnoće sa svojim dugo očekivanim prvim djetetom.

Nakon što je dobila dijagnozu, 36 godina stara žena je otišla kod nekih uglednih hirurga za glavu i vrat u Istanbulu. Oni su svi predlagali agresivne operacije i preporučivali prekid trudnoće. Kao posljednje pribježište, obratila se prof. Çetinu Vuralu, koji je bio poznat zbog svoje ekspertize u oblasti karcinoma glave i vrata, sa više od 30 godina iskustva i hiljadama uspješno liječenih pacijenata.

U liječenju karcinoma, poznato je odnos "veličina - kvalitet" poboljšava ishode, a iskusni medicinski timovi mogu da pruže viši nivo umijeća i ekspertize.

"U Acibademu imamo naprednu tehnologiju i vrlo iskusan tim. Svaki pacijent se razlikuje od ostalih i svaki slučaj je jedinstven slučaj, tako da se liječenje mora planirati vrlo pažljivo", objašnjava profesor Çetin Vural.

Pacijentkinji i njenoj porodici su trebale opcije liječenja koje bi joj omogućile da pobijedi tumor, a da, u isto vrijeme zadrži dragocjenu bebu.

"Rekao sam im da mogu odstraniti tumor bez prekidanja trudnoće i bez agresivne operacije", kaže profesor Vural. "Mi smo odstranili tkivo iz poda usne duplje i poslali ga patologu u toku operacije. On je pregledao tkivo i rekao da je kompletan tumor odstranjen. Onda smo zatvorili operativnu ranu bez većih poteškoća i sada, poslije dvije i po godine, oni imaju sina starog dvije godine. Pacijentkinja, mama, je sretna i zdrava. Oni me zovu barem jednom godišnje da mi kažu kako su sretni zajedno. Ovo je pacijentkinja koje ću se uvijek sjećati."

4 glavna faktora rizika za karcinome glave i vrata

Samo nekolicina ljudi zna da mi imamo šest velikih pljuvačnih žlijezda koje se nalaze u usnoj duplji: dvije ispred ušiju, dvije ispod vilice i dvije ispod jezika. A takođe imamo i nekoliko stotina malih pljuvačnih žlijezda. Na svi tim strukturama se mogu razviti tumori, bilo dobroćudni, bilo zloćudni. Isto kao i kod ostalih tumora, otorinolaringološki karcinomi počinju nenormalnim rastom ćelija. Razlog zašto se to događa nije trenutno jasan, ali, prema profesoru Vuralu, postoje neki okidači koje treba izbjegavati. Prvi je pušenje, a drugi konzumacija alkoholnih pića, a posebno neumjerena konzumacija alkohola.

"Ukoliko pacijent i puši i konzumira alkohol, onda je rizik mnogo veći nego u normalnoj populaciji", upozorava ekspert.

Treći rizik je izlaganje radioaktivnom zračenju, posebno za karcinom štitaste žlijezde. Tokom posljednjih 10 ili 15 godina, virus koji se zove humani papiloma virus (HPV) je izazvao mnoge slučajeve karcinoma usne duplje i ždrijela, a posebno karcinom krajnika i baze jezika.

Na pojavu prvih znakova, obratite se specijalisti ORL

Rani znaci tumora glave i vrata zavise od lokacije tumora. Tumor glasnih žica ili grkljana može dovesti do disfonije (promuklog glasa). Kod karcinoma jezika pacijent može osjećati ranicu, defekt u tkivu na bočnim stranama jezika, koji traje tri ili više sedmica. Pacijent s tumorom štitne žlijezde može osjećati grudu u vratu. Tumor u pljuvačnim žlijezdama može prouzrokovati grudu, izbočinu na licu, iza, ili neposredno ispod ušiju koja raste mjesecima. U nekim kasnijim stadijima, tumor može izazvati bol: bol u jeziku; bol koji upućuje na uho, ili bol prilikom gutanja. To može ukazivati na tumor u predjelu ždrijela ili u grlu.

Ako pacijent osjeća bilo kakvu nenormalnost u predjelu glave i vrata, on ili ona treba da ode ljekaru specijalisti za uho, grlo i nos, koji se posebno bavi predjelom glave i vrata, preporučuje prof. dr Vural.

"Krajnji rok je 'što je prije moguće', zato što maligni tumori brzo napreduju. Benigni tumori sporo napreduju, godinama, ali karcinomi brzo napreduju, u sedmicama i mjesecima."

Potpuno odstranjivanje karcinoma uz očuvanje kvaliteta života

Najnoviji razvoj hirurških tehnika, tehnologije i lijekova, pruža mnogo bolje mogućnosti danas, u usporedbi sa onima od prije 20, ili čak od prije pet godina. Minimalno invazivni hirurški zahvati koje koriste iskusni medicinski timovi, mogu pomoći u oslobađanju od tumora, a očuvanju oblika i funkcija.

"U većine tumora glave i vrata, posebno kod benignih i tumora u ranim stadijumima, hirurški zahvat je glavno i jedino liječenje. Mi odstranjujemo promjenu u cijelosti, sa marginama zdravog tkiva, bez ostavljanja tumorskog tkiva u tijelu pacijenta", kaže profesor Vural.

U uznapredovalim stadijumima, agresivniji hirurški zahvati mogu biti potrebni i takvi slučajevi često zahtijevaju intervenciju eksperata iz plastične hirurgije, kako bi se povratio izgubljeni oblik i funkcije.

"Ponekad moramo žrtvovati neku veliku, važnu strukturu da bismo spasili život naših pacijenata", navodi prof. Çetin Vural i objašnjava da su vješti plastični hirurzi u stanju da prenesu tkivo iz jednog dijela tijela na drugi, zajedno sa kožom, mišićima i krvnim žilama. Oni mogu odstraniti tkivo sa, na primjer, kuka ili nadlaktice i zašiti ga koristeći mikrohirurške tehnike da obnove dio jezika ili vilice koji nedostaje. Profesor Vural priznaje da ovakva vrsta operacija može trajati 10-12 sati, ili više, a da bi trebalo da se izvode samo u kompleksu medicinskih centara, kao što je Acibadem.

