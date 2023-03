Stalno ispuštate "vjetrove"? Evo šta to može otkriti o vašem zdravlju

Svi ispuštaju "vjetrove" neprijatnog mirisa, htjeli to priznati ili ne. Ljekari kažu da prosječna osoba ispusti "vjetar" između 5 i 15 puta dnevno i to je normalan proces probave koji odražava aktivnost bakterija u vašim crijevima. Ali, svaki dan nije isto što i cijelo vrijeme.

Pretjerano ispuštanje gasove (što bi značilo više od 20 puta dnevno), koje se naziva i nadutost, često izaziva osjećaj nelagode, a može biti i znak zdravstvenog problema.

Šta uzrokuje često ispuštanje neugodnih "vjetrova"?

Kada jedete, s hranom, slinom i vodom jednostavno gutate i vazduh, a on se zatim nakuplja u vašem probavnom sistemu. Nastali gas tijelo izbacuje "vjetrovima" neugodnih mirisa ili podrigivanjem.

Šta uzrokuje neugodan miris stolice?

Jedenje hrane bogate vlaknima.

Intolerancija na određenu hranu.

Uzimanje određenih lijekova poput antibiotika.

Zatvor.

Nakupljanje bakterija u probavnom traktu.

Vrlo rijetko, rak debelog crijeva.

Šta pojačava učestalost:

Jednostavno, neke namirnice i probavni poremećaji.

Namirnice koje uzrokuju prekomjerne plinove:

Grah

Leća

Kupus

Brokula

Karfiol

Prokulice

Mekinje

Mliječni proizvodi koji sadrže laktozu, poput mlijeka ili sira

Fruktoza, nalazi se u nekom voću i često se koristi kao zaslađivač u bezalkoholnim pićima i slatkišima

Sorbitol, zamjena za šećer koja se nalazi u bombonima i umjetnim sladilima

Gazirana pića i pivo

Pšenica

Probavni poremećaji koji uzrokuju prekomjerne plinove:

Autoimuni pankreatitis

Celijakija

Crohnova bolest

Dijabetes

Damping sindrom

Poremećaji u prehrani:

Gastroezofagealna refluksna bolest

Gastropareza

Upalne bolesti crijeva

Sindrom iritabilnog crijeva

Intolerancija na laktozu

Peptički ulkus

Ulcerozni kolitis

Do čestih i smrdljivih ispuštanja plinova dovodi i zatvor jer što više vremena otpadna hrana provede u debelom crijevu, to više vremena ima za fermentaciju. A do promjene u količini ili vrsti bakterija u probavnom traktu dovode i antibiotici ili konzumiranje hrane obogaćene bakterijama.

Šta se može učiniti da se spriječi prekomjerna nadutost?

Izbjegavajte hranu za koju znate da vam smeta.

Pokušajte jesti češće i manje obroke tijekom dana.

Jedite i pijte sporije. Brzo jedenje i pijenje povećava količinu zraka koju progutate.

Redovno vježbajte kako biste spriječili nakupljanje gasova u probavnom traktu. Zdrave odrasle osobe trebale bi imati najmanje 30 minuta umjerene tjelesne aktivnosti dnevno.

Jedite manje masne hrane. Ova hrana usporava probavu i daje hrani u vašem probavnom traktu više vremena za fermentaciju.

Izbjegavajte gazirana pića kao što su sok i pivo. To može uzrokovati nakupljanje mjehurića gasa u vašem probavnom traktu.

Kada potražiti ljekarsku pomoć

Ako je vaša prekomjerna nadutost popraćena:

bolovima u stomaku i nadutošću koja ne prolazi

učestalom diarejom ili zatvorom

neobjašnjivim gubitkom težine

inkontinencijom crijeva

krvlju u stolici

znakovima infekcije, poput visoke tjelesne temperature, povraćanja, zimice i bolova u zglobovima ili mišićima, prenosi "Večernji".