Star 93 godine, a spreman kao da mu je 40

Irac Ričard Morgan koji ima 93 godine je četvorostruki svjetski šampion u veslanju u dvorani.

On u tijelu ima procenat masti vipeta (britanska rasa pasa srednje veličine, tipa hrta). Takođe je predmet nove studije objavljene prošlog mjeseca u Časopisu za primijenjenu fiziologiju koja je posmatrala njegov trening, ishranu i fiziologiju, piše Vašington post.

Rezultati sugerišu, u mnogo aspekata, da je on primjer zdravog starenja, nonagenarijan ( osoba koja ima između 90 i 99 godina), sa srcem, mišićima i plućima nekoga ko je duplo mlađi od njega.

Ali u drugim aspektima, on je običan, nekadašnji pekar i proizvođač baterija sa škripavim koljenima koji nije redovno vježbao sve dok nije ušao u 70-te godine, i dalje trenira uglavnom u svojoj šupi u dvorištu.

Iako je njegova fitnes rutina počela kasnije u životu, sada je veslao jednaku dužinu za koju se skoro može obići svijet 10 puta, i osvojio četiri svjetska prvenstva.

Lekcije o starenju od aktivnih starijih ljudi

"Moramo da pogledamo veoma aktivne starije ljude ako želimo da razumijemo starenje“, rekao je Bas Van Hooren, istraživač u Mastrihtu Univerzitetu u Holandiji i jedan od autora istraživanja.

Mnoga pitanja ostaju neodgovorena o biologiji starenja, i da li fizičko usporavanje i opadanje mišićne mase koje tipično nastaje kako starimo su normalni i neizbježni ili možda zbog toga barem djelimično, zbog nedostatka vježbanja.

Ono što je Morgana učinilo posebno zanimljivim istraživačima je to što on nije počeo da se bavi sportom ili vježbanjem do svoje 73. godine. Penzionisan i tada pomalo izgubljen prisustvovao je veslanju sa jednim od njegovih unuka koji je bio takmičarski veslač na koledžu. Trener ga je pozvao da koristi jednu od mašina.

Najveći zabilježeni broj otkucaja srca

Kako bi saznali više pozvali su Morgana koji je tada imao 92 godine u laboratoriju za fiziologiju u Irskom Univerzitetu u Limeriku, mjereći njegovu visinu, težinu i građu tijela prikupljali su podatke o njegovoj ishrani. Provjerili su njegov metabolizam, funkciju srca i pluća.

Zamolili su ga da sjedne na spravu za veslanje i odradi simulaciju od 2.000 metara dok su mu pratili rad srca, pluća i mišića.

"Bio je to jedan od najinspirativnijih dana koje sam ikada proveo u laboratoriji", rekao je profesor zdravog starenja fizičkih performansi i ishrane na Univerzitetu u Limeriku Filip Džejkman.

Morgan se pokazao kao nonagenarijan, njegovih žilavih 75 kilograma koji se sastoje od oko 80 procenata mišića i jedva 15 procenata masti, tjelesni sastav koji bi se smatrao zdravim za čoveka koji je za više decenija mlađi.

Tokom veslanja njegov broj otkucaja srca je dostigao vrhunac od 153 otkucaja u minuti što je iznad očekivanih otkucaja za njegove godine, to je rezultat koji se nalazi u samom vrhu za nekoga u njegovim 90-im godinama

"Njegov broj otkucaja srca je brzo krenuo prema vrhuncu, što znači da je njegovo srce bilo u mogućnosti da brzo snabdijeva svoje radne mišiće kiseonikom i gorivom", rekao je asistent na vježbi Lorkan Dali.

Vježbanje 40 minuta po danu

Možda je najimpresivnije to što je on razvio ovu kondiciju sa jednostavnom, relativno skraćenom rutinom vježbanja, primijetili su istraživači:

Konstantnost: Svake nedelje on vesla oko 30 kilometara (oko 18,5 milja), u prosjeku oko 40 minuta dnevno.

Kombinacija lakog, umjerenog i intenzivnog treninga: Oko 70 procenata ovih treninga je lako u kojima se Morgan jedva trudi. Drugih 20 odsto je na teškom, ali podnošljivom tempu, a poslednjih 10 odsto je punom parom sa jedva održivim intenzitetom.

Trening sa tegovima: Dva ili tri puta nedeljno, on takođe trenira sa tegovima, koristeći podesive bučice da završi oko tri seta iskoraka i curl-a (vježbe u kojima se teg vuče ka tijelu) ponavljajući svaki pokret sve dok njegovi mišići budu previše umorni da bi nastavio.

Ishrana sa visokim sadržajem proteina: On jede puno proteina, njegov dnevni unos prelazi uobičajenu preporuka koja je oko 60 grama proteina za nekoga njegove kilaže.

Kako vježbanje mijenja način na koji starimo

"Ovo je zanimljiva studija slučaja koja baca svijetlo na naše razumijevanje prilagođavanja vježbanja tokom cijelog života, rekao je direktor Laboratorije za ljudske perfomanse na Univerzitetu u Indijani Skot Trape.

"Još uvijek učimo o započinjanju programa vježbanja u kasnim godinama", dodao je, "ali dokazi su prilično jasni, ljudsko tijelo održava sposobnost da se prilagodi vježbanju u bilo kom dobu".

Morganova kondicija i fizička snaga u 93 godini sugerišu da "ne moramo izgubiti” velike količine mišića i aerobnih kapaciteta dok staramo, rekao je Džejkman.

"Vježbanje može da nam pomogne da izgradimo i održimo jako, sposobno tijelo, u bilo kojim godinama", dodao je

Naravno, Morgan ima neke genetske prednosti, istakli su naučnici. Čini se da je vještina veslanja nasljedna u njegovoj porodici.

Njegove perfomanse su bile sporije nego prethodnih godina. Vježbanje neće izbrisati efekte starenja ali može usporiti tjelesni gubitak.

Ono takođe nudi nagrade, "Postoji određeno zadovoljstvo u osvajanju svjetskih prvenstava", rekao mi je Morgan preko svog unuka.

"Počeo sam sa nule" rekao je, " i odjednom sam shvatio da postoji puno zadovoljstva u ovome", prenose Vijesti.me.

