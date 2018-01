Što se dogodi u tijelu kada potpuno prestane piti alkohol

Mnogi se u januari odluče na tzv. "dry January", odnosno "suvi" mjesec, kada nakon prejedanja i previše alkohola za slave i provode, organizmu daju malu pauzu i naprave detoks.

Sat vremena od posljednje čašice alkohola počinje najjača faza detoksikacije iz krvi. Jetra radi punom parom, a gušterača proizvodi još više inzulina pa će vam možda porasti želja za ugljikohidratima.

Prvih 12-24 sata



U ovom se periodu normalizuhe nivo šećera u krvi. Ali, ako ste u dva sata ujutro nakon pijanstva otišli do trgovine i kupili sve slatkiše na svijetu, pripremite se na par dana u kojima će nivo šećera u krvi divljati. U prvih 12 sati ne zaboravite na vodu jer postoji velika mogućnost od dehidracije.

48 sati od zadnje čaše alkohola



Do sada je tijelo vjerojatno završilo s detoksikacijom. Ovisno o tome koliko ste pili, mamurluk, glavobolja i umor mogu još biti prisutni. Glavobolju na prirodan način možete riješiti uljem od lavande koje lagano umasirajte u čelo i sljepoočnice.

Nakon 72 sata



Svi znakovi mamurluka sada bi trebali prestati. Tijelo vam više neće tražiti ugljikohidrate i napokon ćete se psihički i fizički osjećati dobro.

Sedmicu dana od prestanka



Spavaćete puno bolje, pa će vam se povećati mentalna i fizička energija. Koža će izgledati bolje i mlađe jer će tijelo ponovno biti prirodno hidratizirano. Ako imate problema s ekcemom ili peruti, u ovom periodu bi sve moglo biti bolje.

Mjesec dana bez alkohola



Masnoće u jetri smanjit će se za 15 posto, pa će bolje filtrirati toksine iz tijela. Vjerojatno ćete primijetiti i da su vam se smanjite masne naslage oko stomaka. Prema istraživanju objavljenom u The International Journal of Cosmetic Science, nakon četiri sedmice vide se najveće promjene na koži.

Godina bez alkohola



Ako se odlučite na ovakav korak do sada biste bez ikakvog drugog odricanja mogli izgubiti sedam do deset kilograma. Smanjuje se rizik od raka usta, jetre i dojki. A treba misliti i na veliku finansijsku uštedu uz zdravstvene blagodati, piše Ordinacija.a prenosi N1.