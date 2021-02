Stručnjaci objašnjavaju kakve su zapravo vakcine Sputnjik V i Sinofarm

Kineska vakcina Sinofarm jedina je stvarana tradicionalnom metodom, a opet kod mnogih izaziva sumnju, prije svega jer su ionako šture informacije obavijene – dezinformacijama. Biohemičarka Sanja Vujčić rješava goruće dileme o ovoj vakcini, piše portal "Vijesti.me".

Sanja Vujčić, magistar farmacije i medicinski biohemičar na blogu Biohemijski kutak kratko i jasno obrazložila sve dileme koje prate kinesku vakcinu Sinofarm. Prenosimo dio njenih zapažanja.

"Razumljiv je ljudski strah od odabira 'pogrešne' vakcine jer odabir pomalo podsjeća na kupovinu novog mobilnog telefona. Nabrojano je nekoliko modela i date su specifikacije, od kojih prosječan korisnik većinu ni ne razumije. Uporno, kao da promiče činjenica da NEMA POGREŠNE VAKCINE – najvažnije je da se što veći broj ljudi, posebno najugroženijih, vakciniše što prije, a mnogo je manje bitno koju od ponuđenih vakcina ćete primiti, jer su sve vakcine od ponuđenih bezbjedne i efikasne. Ova dilema uopšte ne treba da zamara ljude", navodi ona i dodaje:

"Kineska vakcina nije jedan pojam. Riječ je o dvije različite vakcine, dva različita proizvođača, samo je osnovni princip isti – inaktiviran koronavirus – CoronaVac (Sinovac Bitech) i BBIBP-CorV (Sinopharm). U Crnoj Gori biće dostupan Sinofarm, čija je efikasnost na osnovu temeljne analize III faze kliničkih ispitivanja 86 odsto, prema ispitivanju koje je sprovelo nacionalno regulatorno tijelo Bahreina i Ujedinjenih Arapskih Emirata, što je visoka efikasnost. Još jedna vrlo važna stvar je da je efikasnost 86 odsto kada govorimo o obolijevanju, tj. inficiranju koronavirusom, međutim, efikasnost vakcine je 100 odsto protiv teškog, kao i umjereno teškog oblika bolesti!".

Ona ističe da je bezbjednost svih vakcina pokazana, te da nijedna vakcina ne može da se usvoji ukoliko nije bezbjedna.

"Od početka se znalo da će vakcine biti imunogene (pokretaće imuni odgovor) i bezbjedne (ali se to naravno mora i dokazati), dilema je bila samo u kojoj mjeri će biti efikasne, a Svjetska zdravstvena organizacija je postavila kriterijum da vakcina mora biti efikasna najmanje 50 odsto! Neželjene reakcije su izuzetno rijetke i karakteristične za bilo koju vakcinu – bol na mjestu uboda, a temperatura se javlja čak i rjeđe nego kod drugih dostupnih vakcina. Taj tačan procenat pojave neželjenih reakcija će se minimalno promijeniti s povećanjem statističkog uzorka, tj. broja ljudi koji prime vakcinu. Efikasnost vakcine je takođe pokazana, a efektivnost ćemo znati za par godina precizno, jer je jedino tada moguće znati. Jedino pitanje koje je za naučnike misterija i koje će vrijeme pokazati jeste koliko imunitet traje. Međutim, još jednom da naglasimo, nijedna vakcina nije upitne bezbjednosti. Kao i svaka druga vakcina odobrena i ova vakcina je bezbjedna, što znači da će samo u jako malom broju slučajeva doći do ispoljavanja neželjenih dejstava, i to uglavnom bol na mjestu uboda, prolazno povećanje temperature, crvenilo", istakla je Vujčićeva.

Zabluda o ruskoj vakcini

Novom RNK tehnologijom su napravljene Pfizerova i Modernina vakcina, međutim zabluda je da je ruska vakcina klasična, tvrdi virusolog Ana Banko.

"Ruska vakcina spada u inovativne vakcine. Jedina vakcina do sada registrovana na modelu ruske vakcine je vakcina protiv ebole registrovana 2019. godine. Dakle, mi nismo vakcinisani vakcinama koje su po konceptu adenovirusnog nosača", objasnila je Banko.

RNK vakcine našem tijelu daju informaciju da samo stvori S protein i razvijemo antitijela. Zbog tog genetskog dijela funkcionisanja vakcine mnogi od nje zaziru. Banko objašnjava o čemu se zapravo radi.

"U našim ćelijama naš DNK je naš kod. On se nalazi upakovan u jedro naše ćelije. Sa tog DNK redovno se šalju poruke našoj ćeliji, zamislimo ih kao SMS poruke, a na osnovu toga pravimo sve ostalo u našem tijelu, odnosno proteine. Ta sinteza proteina dešava se van jedra, koje samo šalje SMS poruke. Informaciona RNK koju unosimo vakcinom je samo SMS poruka. RNK nije ni približno slična DNK molekulu. Ta informacija se u toku jednog do dva dana potpuno uništava, a na osnovu te informacije pravimo S protein, što prepoznaje naše tijelo i počinje da stvara antitijela. Sljedeći put će naše tijelo prepoznati taj S protein i spriječiti ga da se veže za naše ćelije", objasnila je Banko.

Vakcine se čuvaju na niskim temperaturama jer je RNK veoma osjetljiva.

Što se tiče ruske vakcine, ona funkcioniše po principu adenovirusog nosača, kao i AstraZeneka vakcina.

"One funkcionišu po sljedećem principu: isto nam treba informacija za sintezu proteina. Oni su tu informaciju spakovali u adenovirus, koji inače izaziva blage prehlade. Adenovirus je potpuno modifikovan da ne može da se umnožava u našoj ćeliji niti može da nam bilo šta uradi. U njega je upakovana informacija za sintezu S proteina, mi unesemo to putem vakcine i sintetišemo S protein", objasnila je Banko.

(Vijesti.me)