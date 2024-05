Stručnjaci otkrili šta pogoršava šanse za izlječenje raka dojke

Unošenje previše masne hrane i pretilost mogu pogoršati šanse za izlječenje raka dojke, kažu kineski naučnici u istraživanju koje je u SAD-u objavio Proceedings of the National Academy of Sciences.

Prehrana s visokim procentom masti uzročnik je visokog rizika za malignu progresiju raka kroz poremećaj crijevne mikroflore, prema naučnicima koji su rekli i da je crijevna mikroflora povezana s debljinom vezana i uz lošiju prognozu kod pacijentica s rakom dojke.

"Pretilost bi mogla pridonijeti ubrzanju progresije tumora ili umanjiti učinak hemoterapije".

Tim, predvođen doktorima i naučnicima sa Univerziteta Sun Yat-Sen u Guangzhou, upozorio je da bi pretilost mogla pridonijeti ubrzanju progresije tumora ili umanjiti učinak hemoterapije, što u završnici dovodi do lošije prognoze.Testovi i analize pokazali su da crijevna mikroflora povezana s prehranom bogatom mastima uzrokuje da tijelo proizvodi previše aminokiseline leucina što je proces za koji kažu da potiče ubrzano napredovanje i pogoršanje ishoda raka dojke i melanoma.

Međutim u isto vrijeme testovi ukazuju na vezu crijeva-koštana srž-tumor što bi zauzvrat moglo pokazati široki put za terapeutske strategije protiv raka, prenosi Index.hr.

Broj pretilih ljudi udvostručio se na gotovo 900 miliona između 1990. i 2022.

Druga su istraživanja ukazala na višak kilograma kao uzrok raka, prema Univerzitet Teksas.

Broj ljudi širom svijeta klasifikovaih kao pretili udvostručio se na gotovo 900 miliona između 1990. i 2022., prema podacima koje je prikupila Svjetska zdravstvena organizacija, koja takođe procjenjuje da oko 2,5 milijarde odraslih ljudi u svijetu ima prekomjernu težinu.

