Stručnjaci preporučuju vakcinaciju protiv sezonskog gripa

Oko milijardu ljudi godišnje oboli od sezonskog gripa, dok od tog broja 650.000 završi sa smrtnim ishodom, a prema rezultatima Centrale za prevenciju i kontrolu bolesti u Americi vakcina protiv gripa godišnje spriječi 105 hiljada hospitalizacija.

Povodom vakcinacije protiv sezonskog gripa danas u Beogradu su se okupili predstavnici struke kako bi ukazali na značaj, prednosti i efekte vakcinacije u svijetu pandemije.

Imunolog dr Miloš Marković povodom predstojeće sezone respiratornih infekcija rekao je da se ne zna kakva će biti epidemiološka situacija.

"Nezahvalno je nešto prognozirati i niko ne zna kakva će biti nastupajuća sezona gripa, ali postoje nagovještaji da će ova sezona biti daleko ozbiljnija po pitanju virusa gripa, od prethodne", rekao je Marković.

On je istakao da je važno da se građani odluče na imunizaciju protiv gripa, s obzirom na to da se on preklapa sa pandemijom korona virusa te može izazvati velike komplikacije, naročito kod ranjivih grupa pacijenata.

Najavio je da su vakcine protiv gripa dostupne od polovine oktobra te da je poželjno da ih prime i mladi bez obzira na to što je njihov imunitet jači, kako bi se spriječilo širenje virusa i njegova mutacija.

Rekao je da vakcine protiv kovida i sezonskog gripa ne utiču jedna na drugu i ne stvaraju komlikacije, kao i da se preporučuje da zbog veće zaštite građani prime obe vrste vakcina.

"Idealno je da prođe dve nedelje od druge doze imunizacije protiv kovida da bi se primila vakcina protiv virusa gripa," rekao je on i dodao da prema istraživanjima nema neželjenih efekata prilikom miješanja vakcina.

Infektolog prof. dr Goran Stevanović istakao je važnost imunizacije protiv obe bolesti i objasnio da je do jedini ispravni put da se spriječe teški oblici bolesti.

"Preklapanje ova dva virusa zahteva dozu opreza jer se u Italiji pokazalo da su pacijeti kod kojih su oba virusa bila prisutna imali komplikacije i tešku kliničku sliku," rekao je Stevanović.

Istakao je da vakcine pomažu u tome da se izbjegne širenje virusa, obolijevanje i komplikacije koje vode do fatalnih ishoda.

Naglasio je da su najveći prenosioci virusa osobe sa jačim imunitetom koji "bolest nose na nogama" te da je za sveopšte dobro važno da svi prime vakcinu kako protiv kovida, tako i protiv sezonskog gripa.

Stručnjaci su svaki u odnosu na svoju djelatnost istakli najranjivije kategorije društva, kojima se najprje preporučuje imunizacija, pošto imaju predispozicije za teže oblike bolesti.

Kardiolog dr Srđan Bošković naveo je da je dokazano da je virus gripa povezan sa infarktom miokarda, ali i da su rižična grupa pacijenti sa hipertenzijom i operacijom srca.

Ginekolog dr sci Aleksandra Novakov pozvala je trudnice da prime vakcinu protiv gripa kako bi zaštitile sebe i bebu, ističući da neželjenih efekata na sam plod nema.