Stručnjaci tvrde da ova kratka vježba topi masne naslage

U studiji objavljenoj u "The Korean Journal of Sports Medicine", istraživači su od učesnika s prekomjernom tjelesnom težinom tražili da putem do kuće i na posao koriste samo stepenice; dvaput dnevno po pet minuta bez stajanja.

Mjerenje njihove težine nakon samo tri sedmice pokazalo je da su u prosjeku izgubili 7,3 kilograma tjelesne težine, od čega čak 5,5 kilograma tjelesne masti.

Iako je ova korejska studija rađena na dosta malom uzorku, mnogo drugih istraživanja potvrđuje da kratko ali intenzivno vježbanje penjanjem po stepenicama kroz period od par sedmica značajno popravlja kondiciju i snagu mišića nogu.

A evo kako se možete i sami uvjeriti:

Svugdje gdje imate i lift i stepenice idite stepenicama, i to tako da put gore hodate bržim, a spuštate se umjerenim tempom. Ponavljajte pet minuta bez odmora. Stepenice većine stubišta napravljene su pod uglom 30 – 40 stupnjeva, što otežava koračanje put gore i put dole, a i pluća su pod većim naporom nego kod se hoda po ravnom tlu.

Nakon pet minuta se odmorite, a zatim odradite još jednu vježbu od pet minuta da povećavate kardiovaskularni napor, a nakon nekoliko puta počnite put gore koračati po dvije stepenice odjednom. Obvezno se zagrijte prije vježbanja.

Za smanjenje sala na stomaku uz te kratke treninge dodajte i trening hodanja, i to dužih i sporijih šetnji po ravnom tlu. Takva će vam izmjena brzih i kratkih intervala vježbanja pomoći da sagorite više kalorija nego što biste hodanje ravnomjernim tempom u kraćem vremenskom periodu.

Kroz 14 dana pratite ove intervale hodanja po ravnom tlu po 30-ak minuta:

5-minutno zagrijavanje – laganim tempom 1 minut – brzim tempom 2 minuta – umjerenim tempom 1 minut – brzim tempom 2 minuta – umjerenim tempom 1 minut – brzim tempom 2 minuta – umjerenim tempom 1 minut – brzim tempom 2 minuta – umjerenim tempom 1 minut – brzim tempom 2 minuta – umjerenim tempom 1 minut – brzim tempom 2 minuta – umjerenim tempom 1 minut – brzim tempom 5-minutno hlađenje – laganim tempom

Još jedna prednost vježbanja visokog intenziteta u intervalima je to što može pomoći inzulinu da bolje "odradi svoj posao". Naime u jednoj skandinavskoj studiji ljudi sa dijabetesom tipa 2 su radili intenzivne programe HIIT vježbanja (High Intensity Interval Training ili Intervali vježbi visokog intenziteta), a nakon samo šest odrađenih sesija kroz 14 dana, poboljšala im se osjetljivost na inzulin mnogo više nego grupi koja je radila vježbe nižeg intenziteta.

Oni koji su radili intenzivni HIIT trening nakon samo dva tjedna doveli su metabolizam glukoze u normalu, piše portal msn, prenosi "Večernji list".