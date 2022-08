Stručnjaci tvrde da ove namirnice ubrzavaju proces starenja

Često zanemarujemo koliki uticaj izbor hrane ima na naše zdravlje.

Naravno, starenje ne možemo da zaustavimo, ali možemo da ga usporimo.

Međutim, ako se godinama loše hranimo, to će neminovno ubrzati proces starenja.

Stručnjaci navode šest namirnica koje morate što više da izbjegavate:

Pomfrit

Svoju glad i želju za slanim često utolimo prženim krompirom, ali hrana pripremljena na ovaj način, uz dodatak soli, nepovoljno utiče na kožu. Namirnice koje se prže u ulju na visokim temperaturama oslobađaju slobodne radikale, koji jako oštećuju ćelije i zasigurno ubrzavaju prve znakove starenja.

Čips od krompira

“Konzumacija transmasnih kiselina stimuliše interleukin 6 u tijelu”, objašnjava Lisa Hajim, osnivačica “The WellNecessitiesa”, i dodaje: “Interleukin 6 marker je upala koja je povezana sa starenjem. Osim toga, pržena hrana može da oslabi ćelijsko disanje i da smanji imunološke funkcije u tijelu. Ako žudiš za nečim hrskavim, isprobaj krekere od integralnih žitarica ili nasjeckano povrće poput štapića tikvica ili celera”.

Mlječni proizvodi

Mliječni proizvodi nekome zaista mogu da zadaju probleme. Naučnici su potvrdili da mlijeko može da dovede do pojave akni, ali i do nastanka bora na licu. Nekome mlečni proizvodi utiču na upale u tijelu, dok drugima baš prijaju. Sve zavisi od osobe, do osobe.

Gotovi i zaleđeni obroci

Zaleđeni obroci često su bogati natrijumom. Natrijum pridonosi zadržavanju vode i cjelokupnom podbulom i ostarjelom izgledu.

Slatkiši

"Prerađeni šećer može da dovede do insulinske rezistencije i debljanja. Osim toga, pretjeran unos slatkiša može negativno uticati na zdravlje zuba, a jedno je sigurno, ništa te neće brže postarati od pokvarenih zuba", navodi nutricionista Orlik Levi.

Alkohol

Povremena čaša vina ne šteti, ali ispijanje prekomjerne količine alkohola, posebno slatkih pića, uzrokuje slobodne radikale. Alkohol takođe oduzima tijelu vitamin A, antioksidans koji je neophodan za obnavljanje stanica.

Zato, ako konzumirate alkohol, radije posegnite za pićima bez dodanih šećera, poput vina. Takođe, pripazite da alkohol unosite u umjerenim količinama i unosite dovoljnu količinu vode.

(NovostiMagazin)