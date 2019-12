Stvari koje nikada ne biste trebali raditi prije vježbanja

Nezavisno o tome kada, koliko dugo ili kako jako trenirate – vaš uspjeh zavisi o onome što radite prije i poslije treninga.

Kako bi dobili maksimum od vremena uloženog u vježbanje provjeri koje bi stvari trebali izbjegavati ili prestati raditi prije samog vježbanja.

Nemojte jesti puno, a pogotovo ne hranu bogatu vlaknima

Maleni zalogaj do pola sata prije treninga sasvim je u redu. Ako volite trenirati ujutro onda će mali, ali birani doručak pomoći u stimulaciji metabolizma i dati vam energiju potrebnu za pokretanje. Malo voća s grčkim jogurtom ili kriška integralnog hljeba s medom svakako je dobra ideja, piše Runtastic.

Ono na šta trebate paziti jeste hrana bogata vlaknima. Ona će vas držati sitim duže vremena, ali joj duže treba i da se razgradi. Takođe, ako je konzumirate s puno tečnosti ona podstiče probavni sistem, a to nije praktično ako idete van kuće trenirati.

Nemojte započinjati vježbati, ako nemate cilj

Za vrijeme vježbanja razmišljajte o tome što želite postići tom vježbom ili šta želite postići tog dana. Napravite plan treniranja i držite ga se. Biće lakše započeti trening, ako imate sređeni plan vježbi koji trebate i želite odraditi. Dakle, ako imate jasan cilj više energije ćete usmjeriti u vježbanje i nećete se baviti nasumičnim vježbama koje vam ne koriste. Koristite svoje vrijeme mudro.

Ako nemate razrađen plan, počnite s vježbama za rastezanje i obnovu mišića. Dok ih izvodite, razmišljajte o sljedećem koraku i sljedećim vježbama. Pripremite tijelo kako bi se ono osjećalo jakim i spremnim za fizičke izazove.

Statično rastezanje ostavite za kraj vježbanja

Nije tajna da mnogo ljudi zaboravi na istezanje prije i/ili poslije vježbanja, a oni koji ga se i sjete, ponekad ga preskoče u želji za što bržim završetkom vježbanja. No, istezanje može uveliko doprinijeti vašim mišićima i njihovom oporavljanju nakon izvođenja vježbi.

Nemojte piti alkoholna pića

Minimalna količina alkohola potrebna je da smanji količinu kontrole koju osoba ima nad tijelom. On utiče na vašu koordinaciju i koncentraciju te zbog njega nećete moći pravilno odraditi vježbe ili ćete pogrešno procijeniti intenzitet kojim ih izvodite. Ako se to dogodi, posljedice ćete osjetiti sutradan kada će vam tijelo slati signale da ste pretjerali putem upaljenih mišića.

Nemojte piti previše vode

Svi znaju da je vrlo zdravo i bitno piti dovoljno vode i održavati tijelo hidratizovanim. No, to ne znači da prije vježbanja trebate u sebe uliti litru tečnosti. Umjesto toga, pijte malene količine za vrijeme samog vježbanja. Previše vode može napuniti vaš stomak što može dovesti do grčeva ili neugodnoj osjećaja mučnine.

Hrana

Ako se ne osjećate spremnom za vježbanje, probajte popiti espresso prije treninga. Runtastic spominje kako su određene studije navele da kafa ima pozitivan učinak na tijelo i performanse jer kofein stimuliše nervni sistem i neurotransmitere. Takođe, možete početi praktikovati power nap od 15 ili 20 minuta. Taman toliko biće dovoljno da kofein počne djelovati.

