Surutka liječi jetru i podmlađuje

Napitak koji je zaslužan što su Norvežanke mladolikog izgleda, dostupan je i nama, iako je pomalo zaboravljen. Surutka je spas za zdravlje jetre i mršavljenje, a koliko je ona čudotvorna govori činjenica da je Old Tomas Par, skromni engleski seljak, zahvaljujući njoj doživio 152 godine. Kroz istoriju su bake naših baka koristile surutku kao lijek i definitivno nisu griješile. Surutka je nusproizvod koji nastaje pri proizvodnji sira. Organizovana industrijska proizvodnja surutke počela je tek četrdesetih godina 20. vijeka.

Sastav i ljekovitost surutke

Za ishranu je ova namirnica prikladna od začeća do duboke starosti. Čak se i zbog sličnosti majčinom mlijeku može koristiti umjesto mlijeka u ishrani beba. Surutka je u izvornom obliku tečnost koja sadrži manje od jedan odsto bjelančevina i preko 93 odsto vode. Glavni sastojci surutke su kalijum, natrijum, magnezijum, fosfor, gvožđe, cink, bakar, kobalt, mangan, molibden, vitamini, vrijedni enzimi i aminokiseline. Surutka je pravi eliksir zdravlja: povećava sreću, pomaže kod mršavljenja, smanjuje umor, liječi upale.

Najzdraviji napitak za bolesnu jetru

Čista jetra ključ je dobrog zdravlja, a surutka je moćan čistač jetre. Ako bolujete od bilo kakve bolesti jetre, redovno pijte surutku. Surutka sadrži beta-laktoglobulin koji snabdijeva organizam aminokiselinama zvanim BCAA, koje značajno pomažu kod uznapredovalih bolesti jetre.

Alfa-lactalbumin koji sadrži surutka, obiluje esencijalnom aminokiselinom triptofanom poznatom po regulisanju sna i poboljšavanju raspoloženja. On je bogat imunoglobulinima i lizosomom koji jačaju imunitet, što je vrlo korisno kod hroničnog hepatitisa. Ujedno, sadrži i protivupalni laktoferin, sastojak od neprocjenjive važnosti za one čija je jetra podložna upalama. Surutka je puna cisteina koji su potrebni tijelu za proizvodnju glutationa, antioksidansa koji štiti tijelo od upala i toksina. Nivo cisteina veoma je nizak kod oboljelih od hepatitisa C, što pogoršava oštećenja jetre. Naime, glutation je moćan antioksidans koji pomaže kod problema sa štitnom žlijezdom, hroničnim upalama, rakom, multiplom sklerozom i Parkinsonovom bolesti.

Za izdržljivost i mršavljenje

Ako se intenzivno bavite sportom, pokušavate da smršate, pod stresom ste ili bolujete od teške bolesti, surutka bi trebalo da bude dio vašeg svakodnevnog jelovnika. Surutka obiluje elektrolitima, odlično hidrira tijelo, daje više energije pa je puno prikladnija od štetnih energetskih pića.

Surutka pomaže kod:

* hroničnog umora

* stresa

* prejedanja

* visokog pritiska

* pada imuniteta

* želučanih tegoba

* bolesti jetre

* čišćenja organizma od toksina