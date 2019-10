Svaka zadržana suza šteti organizmu

Istraživanja su pokazala da ljudi nakon plakanja imaju niži krvni pritisak i tjelesnu temperaturu, slabije otkucaje srca i ujednačeniji rad mozga.

Na plakanje se često gleda kao na znak slabosti. No, ako vam se plače, nemojte zadržavati suze, jer su one iznenađujuće dobre za zdravlje. Plač je fiziološka pojava koja omogućava da se riješite akumuliranih emotivnih stresova i napetosti, uz pozitivan učinak za tijelo i za psihu. I svaka zadržana suza, kažu naučnici, pretvara se u potencijalnu štetu za organizam.

Smanjuje nivo stresa

Studija objavljenja 2014. pokazala je da plakanje može pomoći ljudima tokom stresnog razdoblja. Rezultati se ne vide odmah, ali već nakon nekoliko minuta tijelo se počinje opuštati. Istraživači navode kako plakanje aktivira parasimpatički živčani sistem, koji zbog plakanja ima umirujući učinak na mozak.

Smanjuje krvni pritisak

Visok krvni pritisak može dovesti do ozbiljnih problema, poput moždanog i srčanog udara, demencije, pa čak i do otkazivanja bubrega. Dobra vijest je ta da istraživanja pokazuju kako plakanje smanjuje visok krvni pritisak i drži ga na zadovoljavajućem nivou.

Uklanja toksine

Suze koje idu iz očiju čiste nakupljenu prljavštinu poput dima i prašine. Kada plačemo, suze isto tako izbacuju toksine koji su se nakupili u tijelu zbog stresa. Ovo uklanjanje toksina smanjuje nivo kortizola u tijelu i dovodi do boljeg raspoloženja. Upravo zato se nakon plakanja često osjećamo kao da nam je pao ogroman teret s leđa.

Pomaže kod promjena raspoloženja

Nagle promjene raspoloženja mogu se pojaviti iz više razloga, a nekoliko istraživanja pokazalo je da plakanje može smanjiti koncentraciju hemijskih spojeva koji se inače vežu uz nervozu, agresivnost, emocionalnu uznemirenost i zabrinutost. Kada plačete, sa suzama izlazi i višak mangana, zbog čega se osjećate smireno i opušteno.

Pomaže kod boli

Kada trpite fizičku bol, možete nenamjerno pustiti nekoliko suza. To je način kojim tijelo pokušava smanjiti osjećaj boli. Istraživanja su otkrila da plakanje dovodi do otpuštanja endorfina i oksitocina, hemikalija zbog koji se osjećate dobro. One takođe mogu ublažiti tjelesnu i emocionalnu bol.