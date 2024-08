Svakodnevna doza multivitamina može da uspori gubitak pamćenja starijih osoba

Svakodnevno uzimanje multivitamina može pomoći u održavanju pamćenja kod starijih osoba tokom procesa starenja, sugerišu nova istraživanja, potencijalno pružajući "siguran, pristupačan i jeftin" način zaštite kognitivnog zdravlja.

Zaključci nove studije

Nedavno objavljena studija u American Journal of Clinical Nutrition, pokazala je da su stariji od 60 godina, koji su svakodnevno uzimali multivitamin, imali značajno bolje rezultate na testovima pamćenja, za razliku od odraslih koji su uzimali placebo. Istraživači su procijenili da su odrasli koji su uzimali multivitamine imali za 3,1 godinu usporen pad pamćenja povezan sa godinama u poređenju sa placebo grupom.

"Većina starijih osoba zabrinuta je zbog promjena u pamćenju koje se dešavaju sa starenjem. Naša studija ustanovila je da suplementacija multivitaminima može biti jednostavan i jeftin način za starije osobe da uspore gubitak pamćenja", rekao je dr Lok-Kin Yeung, prvi autor studije i postdoktorski istraživač na Columbia University’s Taub Institute for Research on Alzheimer’s Disease and the Aging Brain.

Iako studija pruža pozitivne dokaze o uticaju multivitamina na kogniciju – posebno zato što je drugo skorašnje istraživanje pokazalo slične rezultate – istraživači ističu da upotreba multivitamina ne bi trebala biti jedini izvor podrške za zdravlje mozga.

"Dodavanje bilo kakvih suplemenata ne bi trebalo da zamijeni holističkije načine dobijanja istih mikronutrijenata. Iako su multivitamini generalno bezbjedni, ljudi uvijek treba da se konsultuju sa ljekarom prije nego što počnu da ih uzimaju", kaže dr Adam Brickman, koautor studije i profesor neuropsihologije na Vagelos College of Physicians and Surgeons Univerziteta Kolumbija.

Upotreba multivitamina i pamćenje

Da bi ispitali efekte multivitaminskih suplemenata na pamćenje kod starijih osoba, istraživači su angažovali više od 3.500 odraslih starijih od 60 godina da svakodnevno tokom tri godine uzimaju multivitaminski dodatak ili placebo. U poređenju sa placebo grupom, istraživači su procijenili da su odrasli u grupi koja je uzimala multivitamin imali za oko tri godine usporen pad pamćenja povezan sa godinama. Međutim, izgleda da suplementacija multivitaminima nije uticala na zadržavanje pamćenja, izvršne funkcije ili prepoznavanje novih objekata.

Dobra ishrana je ključ za bolje zdravlje mozga

Iako nova studija pokazuje da upotreba multivitamina može imati pozitivne kognitivne prednosti, potrebno je dalje istraživanje da bi se razumjelo zašto.

"Pošto su multivitamini lako dostupni, pristupačni i generalno bezbjedni, oni mogu biti odgovarajuća dopuna za mnoge ljude. Multivitamin može pomoći ljudima da zadovolje dnevne potrebe za mikronutrijentima koji možda nedostaju ili ih ima malo u ishrani", kaže dr Hailey Crean, dijetetičar i osnivač Hailey Crean Nutrition, LLC.

Međutim, ljudi bi ipak trebalo da budu oprezni kada razmišljaju o uzimanju multivitamina – to uključuje razgovor sa ljekarom prije početka uzimanja bilo kakvih novih suplemenata.

Treba napomenuti da multivitamini, kada se koriste, treba da budu samo mali dio ishrane osobe.

"Multivitamini su više kao sigurnosna mreža, a ne zamjena za hranljive sastojke iz hrane", ističe Kelsey Kunik, nutricionista i savjetnik za ishranu u Zenmaster Wellness.

U ovom slučaju, ljudi treba da nastave da jedu raznovrsno voće, povrće, žitarice i druge integralne namirnice. Pored toga, redovno vježbanje, adekvatan san, upravljanje stresom i održavanje društvene povezanosti takođe mogu doprinijeti i pružiti podršku zdravlju mozga, i ove faktore ne treba zanemariti, prenosi Telegraf.

