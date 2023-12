Sve blagodeti jabukovog sirćeta

Jabukovo sirće, koje ima mnogostruku primjenu, lako možete sami da napravite kod kuće.

Poznato je da jabukovo sirće sadrži velike količine vitamina, minerala, aminokiselina, organskih kiselina - sirćetne i limunske kiseline - i polifenolnih jedinjenja - mikronutrijenata poznatih po svojoj ulozi u prevenciji bolesti.

Odlično je za gubitak težine, kontrolu šećera u krvi, ali i za crijeva jer proces fermentacije koji daje jabukovo sirće podstiče rast i proliferaciju mikroba koji su dobri za crijeva.

Recept za domaće jabukovo sirće

Iscijedite sok od jabuka i sipajte ga u flašu sa širokim grlom, napunite flašu do dve trećine.

Pokrijte tanjirom da vazduh može da uđe sa strana.

Miješajte tri do četiri puta dnevno.

Poslije nekoliko dana će početi da pjeni, ali ne brinite.

Kada se pročisti, držite oko tri mjeseca na hladnom i tamnom mjestu.

Miješajte jednom dnevno.

Poslije tri mjeseca procijedite kroz gazu u flaše.

Čuvajte jabukovo sirće u frižideru.

Jabukovo sirće je odlično kod sledećih tegoba:

Upaljeno grlo

Bol u grlu se takođe liječi mješavinom jabukovog sirćeta i vode, ispira se dva puta na sat. Za grgljanje dovoljna je jedna mala kašičica sirćeta i vode, a smjesu možete piti nakon grgljanja.

Povećan pritisak

Nekoliko puta dnevno pijte dvije kašičice jabukovog sirćeta razblaženog u čaši vode.

Problemi sa bubrezima

Uzimajte dvije kašičice jabukovog sirćeta u čaši vode tri puta dnevno.

Dijabetes

Pijte 1-2 kašičice jabukovog sirćeta u 1dl vode tri puta dnevno poslije glavnih obroka.

Glavobolja

Kod glavobolje ili migrene, jabukovo sirće se uzima dnevno, 3 puta po dvije kašičice u čaši vode ili udisanjem pare pola sirćeta pola vode.

Gubljenje težine

Kada planirate da gubite kilograme, uzimajte dvije kašičice sirćeta u čaši vode, 3 puta dnevno tokom 2 mjeseca.

Možete i pola sata prije glavnog obroka da popijete kašiku jabukovog sirćeta pomiješanog u 2 dcl mlake vode, a možete takođe umutite kašičicu meda. Dovoljno je uzimati jednom dnevno.

Znojenje

Utrljajte sirće po cijelom tijelu prije spavanja.

Pranje zuba

Sirće je takođe odlično za ispiranje usta i pranje zuba. Uklanja loš zadah.

Isperite malu količinu jabukovog sirćeta u ustima da biste eliminisali loš zadah. Sirće će ubiti bakterije koje uzrokuju loš zadah.

Pokvarena hrana

Poslije obroka popijte dvije kašičice jabukovog sirćeta razblaženog u čaši vode.

Uklanja virusne bradavice

Parče vate natopite sirćetom, zalijepite flasterom preko bradavice i ostavite da odstoji preko noći. Ponavljajte svako veče dok bradavica ne otpadne.

Takođe možete staviti bijeli luk u gazu i zalijepiti ga na bradavicu.

Služi kao dezodorans

Ne možete pronaći zdraviji dezodorans od jabukovog sirćeta. Nanesite malo sirćeta ispod pazuha i sačekajte da se osuši, nakon čega se miris sirćeta neće osjetiti.

Kupka sa jabukovim sirćetom

Kupajte se dva puta nedjeljno 20 do 30 minuta u toploj do vrućoj vodi u koju dodajte 1 do 2 kapi jabukovog sirćeta.

Recept za lijepa stopala

Jedan od najprirodnijih načina da njegujete stopala je svakako jabukovo sirće. Napunite lavor sa dvije trećine tople vode i dodajte šolju jabukovog sirćeta.

Uronite stopala u umivaonik na oko 10 minuta ili duže i detoksikovaćete svoja stopala, ali i cijelo tijelo, čime ćete se prirodno osloboditi nakupljenih toksina u telu.

Koža nogu će biti mekša i podatnija, a to će vam pomoći i da se riješite neprijatnih gljivica na stopalima.

Ponovite postupak jednom nedjeljno ili po potrebi. Nakon toga, nježno osušite noge peškirom kako koža ne bi ostala vlažna, jer je to najbolja podloga za razvoj gljivica.

Sjajna kosa

Jabukovo sirće čini kosu sjajnom i mekom. Sipajte trećinu šolje jabukovog sirćeta u četiri šolje vode i njime isperite kosu nakon šamponiranja, a zatim hladnom vodom.

Ako imate problema sa peruti, prskajte kožu glave dva puta nedjeljno mješavinom jednakih količina sirćeta i vode. Umotajte kosu u peškir i ostavite je sat vremena. Operite kosu kao i obično, piše Informer.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.