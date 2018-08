Svjetski hit ovog ljeta je spoj treninga i zabave

Možda ste već na Instagramu primijetili neke ljude kako na moru na nekoj dasci ponosno stoje s veslom u ruci. I dok je nekima to samo super kulisa za sjajan kadar s ljetovanja, neki tome ipak pridaju malo više pažnje, jer je u pitanju odlična ljetna aktivnost kojom možete održavati dobru tjelesnu formu i pritom se veoma dobro zabaviti.

Naime, u pitanju je Stand Up Paddling, popularno i skraćeno nazvan SUP. To je aktivnost koja je prilično lagana za učenje, super korisna za mišiće cijelog tijela i ne traži nikakva specijalna predznanja.

Kod SUP-a vam rade svi mišići, iako na prvu djeluje kao da samo stojite, upravo je suprotno od toga, a intenzitet dozirate sami. Osim što trenirate, SUP je odličan ako želite malo razgledati i lokaciju na kojoj se nalazite i imati jednu malo drugačiju perspektivu kopna te prirode oko vas. Naravno, kada se umorite, na dasku možete i sjesti ili samo kleknuti te nastaviti veslanje. Varijacija na temu je prilično mnogo, a mnogi ovu dasku koriste i za joga trening na vodi, što isto zvuči vrlo zanimljivo.

SUP-ovanje po mirnim vodama posebno je iskustvo. No, ako vam je cilj ozbiljan trening, a ne razgledavanje prirode, i dalje ste na pravom mjestu. Tehnika intenzivnog treninga pri tome je ista kao i početna, samo idete brže. Uči se za tridesetak minuta ili manje, a već pri prvim zaveslajima aktivirate sve mišiće na tijelu. Vrlo je intuitivna i svako je može savladati uz minimum instrukcija.

Inače, euforija zbog SUP-a posljednjih godina stvorila se pojavom dasaka na naduvavanje, što znači da ih možete složiti u ruksak kada su izduvane, za razliku od onih kompaktnih, za koje uglavnom morate imati nosač na autu. Ove na naduvavanje su i cjenovno pristupačnije, posebno ako se u toj aktivnosti tek želite okušati i niste sigurni šta s njom kasnije. Kako god okrenete, ovdje vam se nema šta ne svidjeti, jer je u pitanju odličan spoj treninga i zabave, i to na vodi. Uputstva kako voziti SUP možete naći i na YouTube, a kupiti ih možete putem interneta, gdje im se cijena kreće od nekih 600 KM pa nadalje.

Kakvu dasku izabrati?

Stand Up Paddling je načelno superjednostavan sport. Ipak, to vrijedi samo uz ispravno odabranu opremu. Evo na što morate paziti:

Pravilo broj jedan je ispravan izbor s obzirom na vašu tjelesnu konstrukciju. Važno je da izaberete idealan volumen daske, jer u suprotnom vas umjesto gušta čeka muka. Zbog pogrešnog prvog koraka lako možete doći do krivog zaključka kako to nije sport za vas.

Pravilo broj dva je izabrati pravi tip/model daske za ono za što ste fizički spremni, odnosno šta želite od ovog sporta, rekreaciju ili ozbiljan trening. Nisu sve daske iste, imate Allround modele, Touring modele, Surf modele, Fun – Race modele i naravno Pro Race modele, kao i Kids, odnosno dječji model. Prije kupovine isprobajte barem dva različita modela, samo pazite, možda poželite oba.

Kao i kod kupovine automobila, provjerite ko garantuje trajnost, ko ima najbolji omjer cijene i kvaliteta, a ko prednjači u novim tehnologijama.

Daske na naduvavanje

Kod dasaka na naduvavanje nosivost se dobija tako da se volumen daske podjeli sa tri i doda, zavisno od konstrukcije +0 do +10 kg. Na primjer, daska volumena 285 l imaće nosivost 95 kg do 105 kg.

Dodajete li 0 ili 10 kg, zavisi o konstrukciji, materijalima i obliku daske, tj. odnosu dužine i širine. Odaberete li preveliku dasku, neće se dogoditi ništa strašno, moći ćete povesti sa sobom i dijete ili psa. Premala daska će vam ipak stvarati probleme, padaćete češće u vodu.