Talog kafe u službi zdravlja: Ljekovitiji je nego što smo mislili

Talog od kafe koji se najčešće baca mogao bi da ima ključnu ulogu u pravljenju jeftinog lijeka koji bi pomogao pacijentima u ranom stadijumu Parkinsonove i Alchajmerove bolesti kako bi se usporilo napredovanje ovih teških oboljenja.

U brojnim eksperimentima američki naučnici su došli do zaključka da ugljenične tačke na bazi kofeinske kiseline koja se dobija od taloga kafe imaju dobar uticaj na pacijente u ranoj fazi bolesti, piše britanski San.

Kako je objasnio Jyotish Kumar sa Univerziteta Teksas u El Pasu ukoliko dalja istraživanja budu pozitivna biće spas za pacijente u ranoj fazi bolesti.

- CACKDs iz taloga kafe imaju potencijal da budu transformativni u liječenju neurodegenerativnih poremećaja. To je zato što nijedan od trenutnih tretmana ne rješava problem bolesti već samo pomaže u ublažavanju simptoma. Naš cilj je da pronađemo lijek tako što ćemo se baviti atomskim i molekularnim osnovama koje pokreću uslove koji dovode do simptoma i pojave bolesti - objasnio je on.

Prema statističkim podacima veliki broj ljudi živi sa demencijom. Samo u Britaniji ima oko 944.000 oboljelih i prema prognozama stručnjaka broj oboljelih će premašiti milion do kraja ove decenije.

Alchajmerova bolest je najčešći uzrok demencije i prema većini istraživanja čini više od polovine ovih oboljenja. Uzrok nije poznat a nastaje nagomilavanjem proteina u mozgu. Za ovu tešku bolest ne postoji lijek, ali postoje medikamenti i mjere koji mogu da ublaže tegobe bolesnika.

Parkinsonova bolest jer neurodegenerativno oboljenje koje se razvija usljed ubrzane degeneracije i odumiranja nervnih ćelija u više regiona mozga. Simptomi su na početku vrlo suprilni i obuhvataju usporene pokrete, osećaj ukočenosti ekstremiteta, i podrhtavanje (tremor). Kako bolest napreduje dolazi do sve težih posljedica, vidnog drhtanja ruku i problema sa kretanjem.

Ni za ovu bolest ne postoji lijek, ali promjene u ishrani, vježbanjem i lijekovima može da se uspori napredovanje bolesti.

Studija koja je objavljena u Environmental Research pokazuje da kofeinske kiseline koje su vrste antioksidanasa kojih ima u kafi mogle biti od pomoći u liječenju. Profesor Maheš Narajan sa Univerziteta Teksas ističe da bi ovo jedinjenje koje je jedinstveno moglo da pomogne u dobijanju jeftinih medikamenata za obje teške bolesti.

- CACQDs se dobijaju kuvanjem uzoraka kafe na 200 stepeni Celzijusa tokom četiri sata, što mijenja strukturu kofeinske kiseline. Istraživači su otkrili da ova supstanca pomaže u uklanjanju slobodnih radikala, molekula u tijelu koji su povezani sa različitim stanjima, uključujući Parkinsonovu bolest. Takođe, sprječava nakupljanje amiloidnih proteina koji uzrokuju Alchajmerovu bolest, bez značajnih neželjenih efekata - pojasnili su istraživači.

