Temperatura i bolovi – šta sad?

Bilo gdje se možemo zaraziti virusima prehlade i gripe. Prehladu brzo prepoznamo jer se od nje možemo razboljeti više puta godišnje. Uobičajeni simptomi prehlade su šmrcanje, bolovi, kašalj i temperatura.

Simptomi gripe su intenzivniji i uključuju suvi kašalj, visoku temperaturu, drhtavicu, bolove u mišićima i zglobovima, gubitak apetita i malaksalost.

Simptome prehlade ili gripe možemo savladati lijekovima za samoliječenje koje možete dobiti u apoteci bez recepta. Za snižavanje povišene temperature i ublažavanje bolova koristite poznate i učinkovite lijekove. Tokom bolesti morate piti dovoljno tečnosti.

Aspirin je učinkovit lijek u borbi protiv gripe i prehlade. Ako želite brzo ublažiti i riješiti se prvih simptoma gripe i prehlade, koristite provjereni lijek, kao što je primjer Aspirin Plus C. Aspirin Plus C brzo snižava povišenu tjelesnu temperaturu, ublažava glavobolju, bolove i upalu u grlu, mišićima i zglobovima, a dodavanjem vitamina C visokog kvaliteta istovremeno povećava otpornost i omogućuje brži oporavak tijela tokom bolesti.

Odmor je najbolji lijek

Brzina oporavka ovisi o bolesniku. Simptomi gripe i prehlade najčešće nestanu unutar sedam dana i ne ostavljaju posljedice na zdravlje bolesnika. Kod oboljelih od gripe može doći do komplikacija (bronhitisa), što zahtijeva dugotrajniji oporavak. Brži oporavak od bolesti omogućuje dovoljan unos hranjivih tvari, pogotovo vitamina C. Dostatan odmor, topli čaj, svježi zrak i prikladna prehrana znatno pomažu kod oporavka.

