Test od jedne sekunde otkriva da li vas maska štiti

Prema posljednjim odlukama nadležnih u vezi sa sprečavanjem širenja virusa korona, zaštitne maske obavezne su u zatvorenim prostorima i na otvorenom ukoliko nije moguće održavati distancu.

Maske moraju da pokrivaju usta i nos, a to mogu biti one koje su namijenjene samo jednoj upotrebi ili one koje se mogu koristiti više puta uz pravilno pranje i korištenje.

Međutim, najvažnije je da budu efikasne, a to možete lako da provjerite trikom od samo jedne sekunde.

Simon Kolsto, viši predavač za medicinu utemeljenu na dokazima na Univerzitetu u Portsmutu, objašnjava da je najbolji test za provjeru djelotvornosti maski test sa svijećom.

Sve što treba da uradite je da stavite svoju masku, upalite svijeću i pokušate da je ugasite dok nosite masku. Ako uspijete da ugasite svijeću ili pomjerite plamen, maska propušta previše vazduha i nije efikasna protiv širenja kapljičnih infekcija. Ako plamen ostane upaljen i ne pomjerate ga svojim dahom, vaša maska je dovoljno efikasna.