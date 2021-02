Tiodorović objasnio "kako se kreće na vakcinaciju"

Poslije primljene prve doze vakcine protiv korona virusa i dalje se treba pridržavati svih mjera, jer se tek 10-15 dana poslije primanja druge doze osoba može smatrati zaštićenom. Na to danima apeluju stručnjaci.

Direktor Infektivne klinike u Beogradu dr Goran Stevanović je rekao da postoje pacijenti koji su se zarazili "između dvije doze".

Da li se poslije toga prima druga doza i koliko treba da se čeka? Da li hronični bolesnici mogu da se vakcinišu?

Na ova pitanja otkriva odgovor prof. dr Branislav Tiodorović.

"Najpre, da razjasnimo prvo kako se kreće na vakcinaciju. Savetovao sam sve kolege da ljudima treba skrenuti pažnju: zdrave osobe, dakle oni koji nemaju nikakve hronične bolesti, kada dolaze na vakcinaciju moraju biti potpuno zdravi, ne smeju da imaju temperaturu, bilo koju zaraznu bolest, moraju da budu, sportskim rečnikom rečeno – 'fit' za primanje vakcine", rekao je Tiodorović za "eKliniku".

Takođe, istakao je da sve osobe sa hroničnim bolestima moraju da traže savjet svog ljekara u vezi sa vakcinacijom.

"Kada je reč o ljudima sa hroničnim bolestima, njihovo stanje mora da bude kontrolisano. Da li je jedan pacijent sa hroničnom bolešću, bilo da je reč o malignim bolestima, dijabetesu ili kardiovaskularnim bolestima, spreman za vakcinaciju, to može jedino da kaže njegov izabrani lekar. On je jedini kompetentan za hronične bolesnike. Oni znaju da li je njihov pacijent u stanju da primi vakcinu. To mora da se poštuje i onda neće biti nikakvih problema i neželjenih reakcija. Dakle, hronični bolesnici, prvo kod svog izabranog lekara, pa na vakcinaciju", savjetuje prof. Tiodorović.

On naglašava da je i prije primanja vakcine i poslije primanja prve doze neophodno pratiti kontakte i obratiti pažnju da li neko u našem okruženju ima simptome korona virusa.

"Zdravim ljudima treba ovo reći: razmislite dobro da li u porodici ima nekog ko ima znake oboljenja, da li na vašem radnom mestu ili među prijateljima sa kojima pijete kafu ima nekog ko ima simptome ili već ima potvrđen kovid 19. Ako ima – onda je pretpostavka da ćete i vi dobiti neki oblik kovida 19. Može da se desi da budete u inkubaciji, treći, četvrti, peti dan, pa da dođete i primite vakcinu. A onda prođe još koji dan i kod vas se pojavi bolest u kliničkom obliku. Izgubite čulo mirisa, ukusa, dobijete temperaturu, malaksalost… Imali smo takve slučajeve. Jave se ljudi, pa kažu: ja sam vakcinisan pre tri, četiri dana i sada sam bolestan. To nije od vakcine! Zarazili ste se ranije. Zato je važno pratiti sebe, svoje kontakte i znati u kakvom ste stanju pred vakcinaciju", naglasio je.

Ukoliko dođe do rizičnog kontakta a osoba sluti da je zaražena, odgovoran potez bi bio sačekati nekoliko dana, zatim uraditi PCR test. Ukoliko je test pozitivan, sa vakcinacijom bi trebalo sačekati mjesec dana poslije preležane bolesti.

"Ništa se neće desiti ako posle rizičnog kontakta koga treba da budete svesni, sačekate nekoliko dana da vidite da li ste se i vi zarazili i onda odete na vakcinaciju, ako se bolest ne razvije. Ali, možete biti i asimptomatski. Da nemate simptome. To, kao što već znamo ne znači da nemate kovid 19. Zato, ponavljam: ako ste imali kontakte sa obolelima, uradite PCR test, ako je test pozitivan onda se ne vakcinišete. Tek kada budete čisti, onda idite na vakcinaciju. Šta znači čisti: negativan PCR test, ili da imate antitela, potom da vam D-dimer ne bude povišen, da vam broj leukocita bude u normali. Kada sve to bude kako treba, onda možete da idete na vakcinaciju. Otpilike mesec dana posle preležanog kovid 19, možete na vakcinu. Dakle, i onaj ko je preležao mora da se vakciniše. Zato, da ne biste morali da odlažete drugu dozu, vodite računa da između dve doze vakcine poštujete sve mere. Maska, distanca…", objašnjava.

Međutim, šta se dešava u slučaju kada osoba nije svjesna toga da ima kovid i vakciniše se?

"Ništa loše vam se neće dogoditi. Da razjasnimo, nas sve koči faktor vreme. Niko u svetu nije imao dovoljno vremena da prouči sve moguće reakcije na vakcinu. Možda će nekome ko ima lakši oblik bolesti, vakcina biti samo 'buster' koji će da mu poveća broj antitela i dodatno ojača imuntet. Zdravom, mladom organizmu će tako i biti. Ali, ako neko ima neke druge bolesti, hronične, njemu vakcina u tom slučaju može da izazove problem. Dakle može da se desi da bolest, koja je počela, bude pojačana vakcinom. Zato, ponavljam – važno je da pratite svoje zdravlje i posavetujete se sa svojim izabranim lekarom. I, čuvajte se između dve doze: maska, distanca, perite ruke to je najvažnije. Bićete potpuno zaštićeni od korona virusa od 14 do 21 dan posle druge doze vakcine", zaključio je prof. dr Branislav Tiodorović.