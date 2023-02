Tišina liječi tijelo i um

Buka je destruktivna po zdravlje, ali je boravak u tišini pravi preporod za čula i čitav ljudski organizam.

Kanadski istraživači sa Univerziteta u Montrealu, istraživali su efekat gradske buke koja djeluje na ljudski organizam i istakli da je nivo buke viši od 40 decibela tokom noći i 55 tokom dana šok za naš kardiovaskularni sistem. Visoke vrijednosti buke čine nas umornim, neraspoloženim i nervoznim, a dovode i do poremećaja sna.

Hronična izloženost buci u rasponu od 85 do 105 decibela, može dovesti do trajnog gubitka sluha.

Skoro 24 sata smo izloženi različitim izvorima buke, od gradske gužve i automobila, do glasne muzike i bučnih ljudi. Istraživanja pokazuju da bi vrijeme koje provedemo u tišini imalo mnogo koristi za naše zdravlje.

Mnogi lekari visok krvni pritisak nazivaju "tihim ubicom". Takvim bolesnicima se često preporučuje da vrijeme provode u tišini.

Neka od istraživanja utvrdila su da period tišine od samo dva minuta, poslije neke bučne situacije značajno smanjuje broj otkucaja srca i pritisak u našem tijelu.

Obično se ispiti na fakultetima, pismeni zadaci i testovi u školama rade u tišini, jer nam ona pomaže da se koncentrišemo i fokusiramo. Mozak mnogo bolje radi kada se ne bori sa efektima buke.

"Navika i učenje da budemo tihi pomaže nam da se suzdržimo od bespotrebnog trošenja energije. Mentalna tišina je kapija svjesnosti i korisna je kod osoba koje pate od anksioznosti", istakao je dr Bler, koji je vođa istraživanja. Utišavanje našeg uma vodi ka zdravijem mozgu.

Mentalni fenomen preplavljenosti bukom na skupu, koncertu, dječjem rođendanu koji mnogi dožive ima fiziološku osnovu. Ta količina buke podiže nivo stresa kortizola.

"Velika količina buke koja se akumulira u našem organizmu može da dovede do mentalnog stresa i prekomjernog oslobađanja kortizola. Kada on postane visok, može da dođe do povećanja tjelesne težine, hroničnih bolesti, nesanice", istakao je klinički psiholog dr Martin Prunti.

Tišina podstiče i kreativnost, naročito kada vrijeme provodimo u prirodi.

Da bi smo imali miran i kvalitetan san potrebno nam je mirno okruženje. Stres nastaje kada nas poremeti buka koja dolazi iz spoljnih izvora.

"Tišina kod čovjeka stvara ojsećaj mira, a smirenost stimuliše rast mozga i ublažava napetost. Sve ovo može da stvori osjećaj blagostanja, jer su ljudi tada opušteniji, pa je i kvalitet sna bolji", istakao je dr Prunti, istraživač sa univerziteta u Montrealu, prenosi RTS.