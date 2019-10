Transplantaciju čeka 700 osoba

​SARAJEVO - Stotinak bubrežnih bolesnika iz FBiH danas je protestovalo ispred Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS), kazavši da su odlučili da će se isključiti sa hemodijalize ukoliko im se ne ispune njihovi zahtjevi.

"Vrijeme je loše, kiša, hladno. Ovdje smo jer od Vlade FBiH tražimo da u roku od 24 sata sazove hitnu sjednicu i pokuša olakšati našu situaciju. Znači - samo jedna tačka dnevnog reda, a to je dijaliza i transplantacija", kaže Tomislav Žuljević, predsjednik Udruženja bubrežnih bolesnika FBiH, koji dodaje da iako je u ovom entitetu donesen novi Zakon o transplantaciji, on nije ništa promijenio nabolje, već, kako on smatra, situacija je još i gora.

Od Vlade FBiH bubrežni bolesnici traže da naredi KCUS obnovu rada na transplantaciji organa, da naredi UKC Tuzla povećanje broja transplantacija, a da s direktorom UKC Mostar sagledaju mogućnosti eksploatacije i transplantacije organa. Za provođenje ovog zahtjeva Vladi FBiH, Ministarstvu zdravstva FBiH i direktorima kliničkih centara dali su rok od 60 dana.

Žuljević ističe da u FBiH više od 75 posto aparata ne zadovoljava osnovne kriterije.

"Ljudi nam umiru na dijalizi", zavapio je Žuljević i dodao da ovo nije priča o krompirima, piletini, mesu iz Turske, već o ljudskim životima. Ističe da nema transplantacija, te da mu se čini da ih neko svjesno opstruira.

Situacija je teška s obzirom na to da, kako je poručeno sa protesta, 700 osoba čeka transplantaciju, da su aparati za dijalizu stari i često se kvare, da je u toku prošle godine u FBiH umrlo 250 pacijenata koji su bili na dijalizi i da je te godine bilo samo sedam transplantacija.

Kao jedan od teških primjera navodi Goražde koje nema medicinski centar u kojem ima dijalizni aparat.

"Pacijenti iz Goražda svaki dan putuju 200 kilometara preko Ravne Romanije do Kliničkog centra i nazad. Tražili smo, molili, stekli su se uslovi za otvaranje centra u Goraždu, ali ništa od toga. Nedavno sam dobio dojavu da je auto koji prevozi dijalizne bolesnike stao na Romaniji. Auta su veoma loša, nemaju ni grijanje, ni klimu, ljudi iscrpljeni, igramo se ljudskim životima", ističe Žuljević, koji je i sam prije 12 godina imao sreću da transplantira bubreg. Tvrdi da je transplantacija ušteda u zdravstvu jer jedna dijaliza za godinu dana je jedna transplantacija.

Nermina Krivić iz Ključa već 35 godina ide na dijalizu. Svaki drugi dan ide iz Ključa u Bihać na dijalizu i to je 200 kilometara. Kaže da je državu za ovih 35 godina koštala milione KM.

"Bilo bi super da u Ključu imamo bar dva aparata, da ne moramo tako daleko putovati", ističe ona i dodaje da više nema mogućnost za transplantaciju jer joj je prije dvije i po godine dijagnosticiran karcinom.

Amela Šiljević, predsjednica Udruženja bubrežnih bolesnika Kantona Sarajevo, kazala je kako je život ovih pacijenata sveden na dijalizu koja traje 20 i nešto godina, umjesto da to bude prelazna faza do transplantacije.

U Kabinetu premijera FBiH juče nismo mogli dobiti informaciju hoće li zakazati hitnu sjednicu na kojoj će biti raspravljano o ovom problemu.