Treniraj kao viking

Ogromna popularnost televizijske serije "Vikinzi" zagarantovala je mnoge ljubitelje ovog serijala i svijetu predstavila krajnje jedinstven život ovog naroda sa sjevera Evrope. Zbog surove klime u kojoj su živjeli uglavnom su bili ratnici, trgovci i gusari. Da bi opstali u takvom okruženju veliku pažnju su posvećivali fizičkoj snazi i hrani koju jedu.

Iako nisu bili ni nalik današnjim bodibilderima bili su izuzetno snažni, a mnogo vijekova kasnije pronađene su njihove sprave za vježbanje i spisi o takozvanom vikinškom kodu, koji je glasio: Snaga određuje bitku!

CIJEPANJE DRVA

Ukoliko želite pravu vikinšku snagu poput Ragnara Lotbroka onda je cijepanje drva obavezna fizička aktivnost, jer pruža savršenu eksplozivnu snagu. Cijepanje drva (postoje brojne tehnike) je vrhunska vježba za sticanje bazične snage i kondicije, jer kreira razarajuću moć zamaha i pokreta ruku. Profesionalne drvosječe često ističu da je sjekira najbolji teg na svijetu, što nije daleko od istine.

NOŠENJE KUGLE

4 serije, 500 metara

Ništa ne gradi nestvarnu izdržljivost koja je bila vikinzima potrebna na bojnom polju kao dobro staro nošenje kugle. Ovo je ujedno i jedna od najpopularnijih vježbi na strongmen takmičenjima, i to iz dobrog razloga. Svako ko može da nosi teško opterećenje na dužoj distanci mora da je ozbiljno jak. Ova vježba se može raditi s vrećom punom pijeska, trap bar tega ili bučice. Kilaže prilagodite svojoj formi i trudite se da pređete propisanu distancu.

ZGIBOVI

Da bi se viking popeo preko kamenih zidina i drugih prepreka koje im je postavljao neprijatelj, morao je imati snažna leđa, ramena i snagu mišića jezgra. Zgibovi su stoga bili bazična vježba, a uz to jačaju snagu stiska ruke, što je važan segment funkcionalne snage.

SKLEKOVI

5 serija, 20 ponavljanja

Vikinzi su stalno bili u kontaktu sa sjekirama, kopljima i mačevima. Da bi stalno vukli sa sobom to teško oružje i da bi se goloruko branili ukoliko to treba, radili su sklekove i to u velikom broju.

FARMEROV HOD

4 serije, 500 metara

Kada govorimo o opremi, vikinzi su bili primorani da nose izuzetno teške štitove od čelika i drveta kako bi se zaštitili, a za tako nešto je bila potrebna ogromna snaga podlaktice i stiska ruke. Farmerov hod je vježba koja je idealna za građenje te vrste snage, ali i snage trbušnog zida i nogu. Za izvođenje ove vježbe potrebno je da stavite veliko opterećenje na sebe i da prelazite što veću distancu.