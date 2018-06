Tretman imunoterapijom liječi rak dojke

VAŠINGTON - Novi imunoterapijski tretman američkih naučnika liječi agresivni tip karcinoma dojke, a već se pokazao kao uspješan i u liječenju raka pluća, grlića maternice, mokraćne bešike i kože, te leukemije.

Pacijentkinja Džudi Perkins ima rak dojke koji je prkosio hemoterapiji i proširio se na druge organe. Ipak, ona je izliječena eksperimentalnim postupkom koji je podstakao njen imuni sistem.

Američki tim je izdvojio pacijentkinje limfocite, modifikovao ih u laboratoriji i zatim vratio u organizam.

Perkinsova se za taj eksperiment prijavila u dobi od 49 godina, nakon nekoliko neuspjelih tretmana konvencionalnom medicinom, piše u studiji objavljenoj u naučnom časopisu "Prirodna medicina".

Karcinom se tada već proširio na razne dijelove organizma, uključujući jetru.

Funkcija imunog sistema jeste neutralisanje neželjenih stranih tijela poput ćelija karcinoma. Imunoterapijom se odbrambene ćelije "treniraju" da se bore protiv ove bolesti.

U ovoj studiji naučnici su izdvojili limfocite iz tumora, te ih skenirali kako bi pronašli specifične vrste koje reaguju na ćelije raka, a potom su reaktivirani u laboratoriji i vraćeni u organizam.

Laslo Radvani, stručnjak iz kanadskog Instituta za istraživanje raka u Ontariju, u osvrtu na eksperiment, ističe da je odgovor pacijenta na tretman za rak dojke u tako uznapredovaloj fazi bio "bez presedana".

Profesor imunoterapije iz londonskog Instituta za istraživanje karcinoma Alan Meler ističe da je ovaj slučaj "fascinantan i uzbudljiv".

Američki stručnjaci objavili su još jedno otkriće - oko 70 odsto žena sa ranim tumorom dojke i srednjim rizikom od recidiva mogu nakon uklanjanja karcinoma izbjeći hemoterapiju.

"Ovo je veliko otkriće", naglašava Leri Norton iz Centra za liječenje raka "Sloan Ketering" u NJujorku i napominje da hemoterapija nije potrebna za 100.000 žena, i to samo u SAD.

Studija, predstavljena na kongresu američkih onkologa u Čikagu, bavila se liječenjem žena u ranoj fazi tumora dojke koje pozitivno odgovaraju na hormonalnu terapiju.

Rizik od recidiva utvrđuje se testom "Onkotip DX", koji ispituje 21 gen.

Žene koje na testu imaju rezultat od nula do 10 nakon operacije ne primaju hemoterapiju i liječe se hormonalnom terapijom. One sa višim rezultatom, od 26 do 100 liječe se i jednom i drugom.

Istraživanje je obuhvatilo 10.000 žena sa tumorom dojke koji nije metastazirao u limfne čvorove.

Njih 6.711 bilo je u kategoriji srednjeg rizika između 11 i 25 i nasumičnim izborom data im je ili samo hormonalna terapija ili hormonalna i hemoterapija zajedno.

Istraživanje je pokazalo da su sve žene starije od 50 godina sa tim tipom tumora, što je više od 50 odsto svih pacijentkinja u toj kategoriji, mogle izbjeći hemoterapiju.

Uz to, žene sa 50 godina i mlađe koje su imale rezultat od nula do 15 takođe su mogle biti pošteđene hemoterapije i štetnih nuspojava.

Ipak, hemoterapija je pozitivno uticala na žene sa 50 godina i mlađe čiji je rizik od recidiva iznosio od 16 do 25, ustanovili su naučnici.