Tri greške koje štete zdravlju očiju

Ljeto je vrijeme opuštanje, ali ne i kada je u pitanju zdravlje očiju. Neke od najprijatnijih odlika sunčane sezone, povjetarac, talasi, sunce, imaju potencijal da naškode zdravlju očiju ako ne preduzmemo zaštitne mjere. Zato provjerite da li pravite ove greške.

Fokusirate se na moderne, a ne zaštitne naočale za sunce

Oštećenje očiju koje izaziva sunce, svakako se pominje među prvim rizicima. Ukoliko ne nosite odgovarajuće zaštitne naočare, to vremenom može dovesti do problema sa očima kao što su katarakta, bolest mrežnjače, pa čak i rak oka.

Zato dr Nikol Bajić, oftalmolog, preporučuje da potražite naočale za sunce sa 100% UV zaštitom, ili UV 400, kako biste zaštitili od štetnih UVA i UVB zraka.

"Ono što je zanimljivo da cijena sunčanih naočara nije u korelaciji sa efikasnošću. Možete imati jeftine naočare za sunce koje imaju odgovarajuću UV zaštitu. Samo treba da pratite oznake na etiketi. UV zaštita nije tako skupa ni da se naknadno doda na naočale. A ponekad će dizajnerske naočare za sunce imati manje zaštite, pa svakako morate pogledati etiketu", rekla je dr Bajić za HuffPost.

Problem je u tome što kada pokrijete oči bilo kojim naočalama za sunce, vaše zjenice misle da ste u zatvorenom, pa se šire. Kada je pokrivenost očiju nedovoljna, kombinacija proširenih zjenica sa više svjetla dovodi vaše oči u opasnost od oštećenja.

Kada su u pitanju stakla u bojama (često se nose svjetlija stakla u roze, zelenoj, ljubičastoj boji...) stručnjaci preporučuju da ih ostavite za večernje sate ili za zatvoren prostor.

"Svjetlije boje stakala nisu dobre jer ne nude adekvatnu zaštitu i puštaju previše svjetla u oko", rekao je za HuffPost Robert Mesinger, penzionisani optometrista sa sjedištem u Nju Džersiju.

Ne provjeravate kapi za oči prije nego što ih upotrijebite

Bilo da se radi o dehidraciji, alergijama, konzumiranju alkohola, slučajnom pretjeranom nanošenju kreme za sunčanje ili vrelom vjetru na plaži koji nanosi pijesak u lice, mnogi faktori koji izazivaju crvenilo očiju, svrab ili suvoću mogu se otkloniti vještačkim suzama.

Međutim, Bajić i Mesindžer se slažu da ne treba da štedite kada je riječ o pronalaženju odgovarajućih kapi.

Kada pronađete prave, možete ih koristiti onoliko puta koliko vam je potrebno da isperete oko, kaže dr Bajić. Takođe možete dobiti savjet od svog ljekara za njegu očiju.

"Preporučujemo da ih koristite do četiri puta dnevno, ali možete da pređete na one bez konzervansa, koje možete koristiti i do deset puta dnevno", rekao je Bajić.

Pored toga, treba da budete sigurni da kapima za oči nije prošao rok trajanja ili da ne koristite bočicu koja je došla u kontakt sa vašim očima tokom infekcije.

Neke kapi za oči treba čak i baciti nekoliko dana nakon otvaranja ili ako ste ih koristili tokom infekcije. (Na primjer, kapi bez konzervansa imaju mnogo veći rizik od kontaminacije nakon upotrebe i možda će biti potrebno baciti 24 sata nakon otvaranja, navodi Američka akademiji za oftalmologiju.) Obavezno provjerite etiketu prije upotrebe.

Nosite kontaktna sočiva prilikom plivanja

Bezbjednost očiju je ključna kada je u pitanju plivanje, posebno ako nosite kontaktna sočiva. I Mesindžer i dr Bajić kažu da nikada ne treba ići na kupanje sa kontaktnim sočivima.

"Kontaktna sočiva su sunđeri, oni upijaju sve. U bazenu, očigledno, imate hlor - pa ne želite da ga imate u očima cijeli dan. Vaše tijelo ima mehanizam za ispiranje i čišćenje takvih stvari, ali sa sočivima, vi držite te stvari u očima mnogo duži vremenski period", kaže Mesindžer.

To pruža savršenu podlogu za bakterijske infekcije koje ugrožavaju vid, dodala je dr Bajić. Jedini izuzetak, je ako nosite dnevna sočiva i izbacite ih odmah nakon plivanja.

Ako osjetite bol ili iritaciju oka koja ne nestaje nakon ispiranja očiju vodom ili vještačkim suzama, Mesindžer i Bajić savjetuju da posjetite svog očnog ljekara, a nikako da tražite njegu na drugom mjestu.

"Uvijek kada imate jak bol u oku ili se on pogoršava, obavezno posjetite lokalnog očnog ljekara. Mnogi će ići u hitnu pomoć, ali iako su i tamo ljekari fantastični, ali nemaju opremu kakva postoji u očnim klinikama gdje stručnjaci mogu vidjeti šta se dešava u oku u veoma finim detaljima", objasnio je Mesindžer, prenosi "Kurir".

