Tri ljekovite biljke koje čiste jetru

​Jetra je najveća žlijezda u ljudskom tijelu, ključna je za detoksikaciјu, odlaganje glikogena i proizvodnju krvnih bjelančevina.

U jetri se proizvodi i žuč. Dođe li do problema s jetrom, to ćete bez sumnje osjetiti. Ipak, postoje i biljke koje je liječe.

Ako vaša jetra funkcioniše dobro, možete uživati:

- nivo zdravog holesterola

- zdravu tjelesnu težinu

- uravnoteženu razinu šećera u krvi

- zdravo varenje bez stvaranja gasova, nadutosti, proliva ili zatvora

- imati više snage - ujutro ili po podne nećete osjećati teški umor

- zdravije mišiće

- imati idealnije uslove za održavanje dobre memorije

- imati čisti ten i mladenačku kožu

Korijen kurkume

Ekstrakt korijena kurkume je među najboljim prirodnim sredstvima za čišćenje jetre i uopšte odlično sredstvo protiv upale. Vijekovima se koristi za ublažavanje upala u mišićima i zglobovima, za sistem za varenje, srce i posebno za jetru.

Šta korijen kurkume čini tako posebnim? Njegova sposobnost da vas zaštiti od nakupljanja viška masnoće - i tako spriječi opasne upale. Studije su pokazale da uklanja mnoge probavne smetnje već za sedam dana.

Korijen maslačka

Korijen maslačka poboljšava varenje i čisti jetru. Naime, on sadrži snažan antioksidans – tanin. Ovi prirodni spojevi, pokazala su istraživanja, čiste jetru od toksina. Ali to je tek početak. Korijen maslačka održava zdrave nivoe kalijuma, koji potiče uravnotežen krvni pritisak i povoljne razine šećera u krvi. To je odlično i za vaše mišiće, jer kalijum je glavni zaštitnik od pojave bolnih mišićnih grčeva.

List artičoke

List artičoke je jedan od najstarijih prirodnih lijekova. U starom Egiptu uz njega su regulisali varenje. Danas znamo i zašto. List artičoke pojačava proizvodnju žuči. Žuč je prirodni spoj koji je od ključnog značaja za varenje i iskorištavanje masti, čime sprečava pojavu masne jetre.

Za vas to znači bolju obradu masti koja potiče uravnotežen nivo holesterola. Da ne spominjemo da nema više zatvora, gasova ili nadutosti nakon bogatih, masnih jela.

Alkohol - otrov za jetru

Jetra igra važnu ulogu u razgradnji hrane, borbi protiv infekcija, regulisanju cirkulacije krvi te odstranjivanju otrovnih tvari, pa tako i alkohola.

Dugotrajno konzumiranje alkohola oštećuje jetru u tri faze:

Masna jetra

Razgradnja etanola usporava razgradnju masti, tako da se one nakupljaju u jetri. Taj se poremećaj naziva steatohepatitis, ili masna jetra.

Hepatitis

S vremenom dolazi do hronične upale jetre, ili hepatitisa. Izgleda da alkohol takođe može smanjiti otpornost organizma na viruse hepatitisa B i C. Ukoliko se upala ne liječi, stanice jetre počnu odumirati. Da stvar bude gora, izgleda da alkohol aktivira prirodni mehanizam programiranog odumiranja stanica, koji se naziva apoptoza.

Ciroza

Posljednja faza je ciroza. Zbog niza teških upala te uništavanja stanica dolazi do trajnog oštećenja jetre. S vremenom jetra prestane biti spužvasta i postane puna čvorića, što onemogućava normalan protok krvi te dovodi do prestanka rada jetre i smrti, prenosi Ljepota&Zdravlje.