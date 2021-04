Tri savjeta protiv hrkanja

Ako imate problem sa hrkanjem onda trebate, prije svega, znati da na to mogu značajno uticati neke od ovih stvari - prekomjerna težina, pušenje, dehidracija i ispijanje alkohola.

Više od 25 odsto cjelokupne populacije ima problem s hrkanjem, a on pogađa oko 30 do 40 odsto odraslih osoba. Koliko hrkanje može biti nezgodno za osobu koja hrče, toliko može i za one koji spavaju sa takvom osobom, ali stručnjak za spavanje i psihologinja Suzi Riding za Mirror je podijelila kako zaustaviti hrkanje i dobro se naspavati.

"Hrkanje mogu uzrokovati brojni faktori te prouzrokovati titranje jezika, usta, grla ili disajnih puteva u nosu dok dišete. Kad se ti dijelovi tijela opuste dok spavamo, javlja se hrkanje. Spavanje s osobom koja hrče takođe može uzrokovati redovne smetnje koje dovode do umora, razdražljivosti i lošeg raspoloženja ujutro", objasnila je te otkrila kako to spriječiti.

Pogledajte svoj način života

Mnoge stvari mogu povećati sklonost hrkanju, uključujući prekomjernu težinu, pušenje, dehidraciju i ispijanje alkohola.

"Integrisanje zdravih navika u svakodnevnicu, hidratacija i prehrana smanjiće vjerovatnost hrkanja, a istovremeno povećati ukupnu kvalitetu sna i dobrobiti", kaže Suzi.

Provjerite okruženje u kojem spavate

Prašina i polen mogu povećati vjerovatnost hrkanja, pogotovo ako patite od alergija. Pazite da redovno perete posteljinu i usisavate, kao i da se tuširate i presvlačite u čistu odjeću prije spavanja.

Razmislite o spavanju na boku

Spavanje na boku može smanjiti vjerovatnost hrkanja.

"Spavanje na boku smanjuje kompresiju disajnih puteva što znači da ćete manje hrkati nego kad spavate na leđima", objašnjava.

(Večernji.hr)